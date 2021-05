Morre Edson Moraes, prefeito de Miranda, de Covid

Edson Moraes (PSDB) estava internado desde março deste ano em um hospital particular, em Campo Grande.

Edson Moraes ficou internado em um hospital particular em Campo Grande ©Assomasul/Reprodução

Morreu por Covid, neste sábado (1º), Edson Moraes (PSDB), prefeito de Miranda (MS), a 195 km de Campo Grande. O político estava internado desde o começo de março deste ano no hospital El Kadri e chegou a ficar intubado.





Edson morreu com 60 anos. O político havia assumido a prefeitura de Miranda (MS) pela primeira vez em 2019 para um mandato "tampão" depois que a chapa da titular, Marlene Bossay, foi cassada. Então, como presidente da Câmara Municipal na época, assumiu o a prefeitura.





Já em 2020, foi eleito com 82% dos votos válidos. Recentemente, Edson perdeu um irmão, também para o coronavírus. Neste sábado (1º), a Câmara Municipal de Miranda (MS) tinha autorizada o aumento da licença de afastamento de Edson e, dado posse ao vice, Fábio Florença (PDT).





A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), expressou em nota os sentimentos aos familiares de Edson. "Recebemos com tristeza a notícia sobre o falecimento do prefeito de Miranda, Edson Moraes, em decorrência de complicações do coronavírus", destaca a entidade.





Por G1 MS