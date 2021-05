Mato Grosso do Sul recebe mais 89.520 doses de vacinas contra Covid-19 nesta segunda-feira

A nova remessa é composta por 7.020 doses da vacina da Pfizer e 82.500 doses da vacina AstraZeneca

Nesta segunda-feira (3), Mato Grosso do Sul recebe mais 89.520 doses da vacina contra Covid-19. A nova remessa chega às 7h30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





O 17º lote é composto por 7.020 doses da vacina da Pfizer e 82.500 doses da vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 915.580 doses recebidas do imunizante.





As 82.500 doses da AstraZeneca serão distribuídas aos 79 municípios nesta segunda-feira. As 7.020 da Pfizer serão aplicadas somente em Campo Grande, devido às condições necessárias para armazenamento.





A vacina da Pfizer é novidade no Brasil e começa, a imunização é feita em apenas uma dose.





O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que com o novo lote de vacinas será possível avançar na aplicação da primeira dose na população.





“Recebemos 155 mil doses em uma semana, com isso poderemos atingir um publico maior de pessoas com a primeira dose”, disse.





Doses recebidas





No dia 18 de janeiro, 158.760 doses da vacina Coronavac desembarcaram na Base Aérea de Campo Grande, logo após em 24 de janeiro, 22 mil doses chegaram à Mato Grosso do Sul.





Em 25 de janeiro, 10,2 mil doses da vacina Coronavac desembarcaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande em um voo da Latam e no dia 7 de fevereiro, 32 mil doses da vacina Coronavac.





No dia 24 de fevereiro, o Estado recebeu 35,7 mil doses da Coronavac e AstraZeneca, enquanto em 3 de março, a sexta remessa com 27,8 mil doses da Coronavac desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





Em 9 de março, a sétima remessa com 30,6 mil doses chegou ao Estado em um voo da Latam, vindo de Guarulhos e no 18 de março, chegaram mais 54,6 mil doses no Aeroporto da Capital, sendo a oitava remessa.





Em 20 de março, chegou a nona remessa com mais de 48,6 mil doses no Aeroporto Internacional de Campo Grande e no dia 26 de março, a décima remessa com 46,7 mil doses.





Em 1º de abril, a décima primeira remessa com 109,5 mil doses chegou ao Estado e em 8 de abril, 53,6 mil doses desembarcaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





Em 15 de abril, o décimo terceiro lote com 77,9 mil doses chegou ao Estado, enquanto no 22 de abril, o décimo quarto lote, com cerca de 45 mil doses, desembarcam no Aeroporto Internacional da Capital





As vacinas já estão em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A cada lote de entregas, os imunizantes são distribuídos imediatamente.





Com as novas remessas, Mato Grosso do Sul totaliza 915.580 doses recebidas.









Por: Rafaela Moreira