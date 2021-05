Mato Grosso do Sul recebe 14 mil doses da vacina da Pfizer nesta segunda-feira (10)

Desta vez, doses serão distribuídas para todos os municípios do Estado

Mato Grosso do Sul receberá novo lote, com 14.040 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, nesta segunda-feira (10).





É a segunda remessa desse imunobiológico e, desta vez, as doses serão enviadas para todos os 79 municípios. Na primeira entrega, as doses ficaram apenas na Capital.





O ministério da Saúde informa que a vacina pode ser armazenada em refrigeração de 2°C a 8°C, durante cinco dias, temperaturas possíveis para freezeres mais comuns.





Campo Grande deve ficar com 4.770 doses do imunizante nesta remessa.





A Capital já havia recebido 7.020 doses da vacina da Pfizer na primeira remessa, que foram aplicadas apenas em gestantes e puérperas com 45 dias pós-parto.





Conforme o Ministério da Saúde, as doses são destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente.





O município que concluir 100% da vacinação de algum destes grupos prioritários poderá empregar doses remanescentes para finalizar a vacinação de indivíduos dos demais grupos prioritários.





Em Campo Grande, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a nova remessa será deliberada para a utilização em outros públicos, no entanto ainda não definiram quais serão.

Brasil





Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde começa a distribuir, a partir de amanhã (10), lote com 1,12 milhão de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. ,





Segundo a pasta todos os estados e Distrito Federal receberão o imunizante de forma proporcional e igualitária.





De acordo com a pasta, a logística de distribuição das vacinas da Pfizer foi montada levando em conta as condições de armazenamento do imunizante.





No Centro de Distribuição do ministério, em Guarulhos, as doses ficam armazenadas a uma temperatura de -90°C a -60°C.





Ao serem enviadas aos estados, as vacinas estarão expostas a temperatura de -20°C. Nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de +2 a +8°C, as doses precisam ser aplicadas em até cinco dias.





Conforme o Ministério da Saúde, a aplicação da primeira e segunda doses devem ter intervalo de 12 semanas entre uma e outra.





Glaucea Vaccari