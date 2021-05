Massa de ar seco garante tempo firme, mas temperaturas seguem amenas

Uma nova massa de ar seco passa a atuar sobre grande parte do Centro-Oeste do País, garantindo dias de tempo firme sobre a região.





Pancadas fracas e isoladas de chuva podem ocorrer na região sul de Mato Grosso do Sul, devido às áreas de instabilidade que atuam no alto da atmosfera.





As condições para esta terça-feira (25) são de céu parcialmente nublado a nublado. Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 70% a 30% no decorrer do dia.





Já as temperaturas seguem agradáveis em todo Estado. A mínima está estimada em 9°C para a região sul e máxima não deve passar dos 28°C no oeste.





Segundo o Inmet, em Campo Grande o dia será sem sol com céu encoberto, e as temperaturas devem registrar mínima de 14°C e a máxima deve ficar em 25°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Somar e Climatempo)