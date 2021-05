JBS seleciona candidatos para oficina voltada a Pessoas com Deficiência

A capacitação dura seis meses e forma mão de obra qualificada para incorporação ao quadro de colaboradores da Companhia

A JBS realiza em Campo Grande, de 17 a 21 de maio, a seleção para a 5ª turma da Oficina de Trabalhos Experimentais, um projeto voltado à inclusão de pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa tem o objetivo de oferecer capacitação para o mercado de trabalho, além do emprego da mão-de-obra formada nas linhas de produção da empresa. Na Capital, o projeto começou em 2015 e já formou mais de 30 pessoas.





Com duração de seis meses, a capacitação é voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, que tenham mais de 18 anos e disponibilidade para participar das aulas. Os candidatos interessados devem encaminhar currículo, informando o tipo de deficiência, para o e-mail recrutamento.cgr@friboi.com.br , com o título "Currículo para oficina de trabalhos experimentais".





SERVIÇO





Seleção para a Oficina de Trabalhos Experimentais da JBS





Data: 17 a 21 de maio









Informações: (67) 3352-7979 ou (67) 99172-8839 (WhatsApp)





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes. A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





