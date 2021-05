Instabilidades trazem chuva para o sul de MS; nas demais áreas calor e tempo seco predominam

Um corredor de umidade combinado a um sistema de baixa pressão atmosférica e áreas de instabilidade no alto da atmosfera, provocam pancadas de chuva sobre o sul de Mato Grosso do Sul.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve até a manhã deste sábado (29) aviso de temporal para 21 municípios de Mato Grosso do Sul. Pode chover até 50 mm, e as rajadas de vento podem atingir entre 40-60 km/h e há possibilidade de queda de granizo.





Amambai, Anaurilândia, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu estão na lista de municípios que devem se manter sob alerta.





De modo geral as condições estimadas para este sábado (29) são de céu claro, e aumento de nebulosidade no decorrer do dia. Pancadas de chuva são estimadas no período entre tarde e noite na parte sul do Estado.





Os níveis de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 30%, acendendo o alerta para os cuidados com a saúde de idosos e crianças e também para focos de queimadas.





A madrugada pode registrar temperatura mínima de 17°C na parte central do Estado, e a máxima pode chegar aos 36°C na região pantaneira e bolsão.





Na capital o sábado terá sol entre muitas nuvens, e a chuva deve chegar a partir da noite em forma de pancadas. As temperaturas variam entre 20°C a 31°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Somar e Climatempo)