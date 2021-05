Inscrições para Processo Seletivo Permanente vão até esta sexta-feira (28)

As inscrições para o Processo Seletivo Permanente de Vagas Remanescentes - Histórico Escolar (PSPVRHE-UEMS-2021) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vão até esta sexta-feira, 28 de maio de 2021. O processo seletivo é para as vagas dos cursos de Graduação, na modalidade presencial, com ingresso no ano letivo de 2021. As inscrições são gratuitas.





Ao todo, são 479 vagas para 18 cursos de Graduação, oferecidos em 11 Unidades Universitárias da UEMS.





O PSPVRHE-UEMS-2021 destina-se ao candidato portador de Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) ou para aqueles que comprovarem a conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) até a data prevista para entrega dos documentos exigidos para efetivação da matrícula.





Os candidatos poderão concorrer às vagas oferecidas para cada curso pelo Acesso Universal (ampla concorrência) ou por Reserva de Vagas - 20% para candidatos ao regime de cotas para alunos Negros (pretos e pardos); 10% para candidatos ao regime de cotas para alunos Indígenas e 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o Edital, somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para Negros (pretos e pardos) e Indígenas, os candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio (ou curso equivalente) em escolas públicas.





Ainda de acordo com o Edital, ao indicar o sistema de concorrência escolhido, o candidato concorrerá apenas com os candidatos inscritos para o mesmo sistema de concorrência indicado no ato da inscrição, ou seja, o candidato que optar por concorrer como residente em Mato Grosso do Sul concorrerá às vagas destinadas a esse regime de cotas, por exemplo.





As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, até as 23h59min do dia 28 de maio de 2021 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico https://candidato.uems.br (Plataforma de Inscrição) ou http://www.uems.br/ingresso





De acordo com o edital, para efetuar a inscrição, além dos dados pessoais do candidato solicitados na Ficha Digital de Inscrição, são imprescindíveis os seguintes dados: as Notas de Língua Portuguesa e Matemática que correspondem, respectivamente, as Áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias, com até duas casas decimais separadas por ponto, considerando os dados constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio (ou curso equivalente) ou na Certificação do Ensino Médio emitida pelas instituições certificadoras (Secretarias Estaduais de Educação ou Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia).





Confira as vagas disponíveis em cada curso, no site da UEMS http://www.uems.br/home





