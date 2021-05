Inédito em Campo Grande, Campeonato Brasileiro de Futevôlei chega ao fim neste domingo

Chega ao fim neste domingo (23) a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Futevôlei em Campo Grande. A competição, apoiada pelo Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), teve início na sexta-feira (21), nas quadras de areia da Associação Brasileira do Banco do Brasil (AABB). O evento cumpre medidas de biossegurança impostas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





Os campeões e vice-campeões, que serão conhecidos hoje, representarão o Brasil no Mundialito, que será organizado em Brumadinho (MG), no mês de junho. De acordo com a organização, haverá premiação em dinheiro aos quatro primeiro colocados, tanto no gênero masculino, quanto no feminino, além de troféu e medalha. Os atletas terão pontuação final computada no ranking nacional da modalidade.





Esta foi a primeira vez que a capital e o estado receberam uma competição nacional de futevôlei. Ao todo, participaram 18 duplas masculinas e 12 femininas de 11 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco. O





Os representantes sul-mato-grossenses no Brasileiro foram as duplas Gilson e Barata, de Campo Grande, e Murilo e Edmar, de Maracaju, no masculino. Já no feminino, Amanda e Ágata, Talita e Duda representam o estado na competição nacional.





“O futevôlei é um esporte que tem a cara do brasileiro e vem crescendo a cada ano. Então, é com grande satisfação que Campo Grande recebe os melhores atletas do país em um evento de excelência e inédito”, pontua o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.





A realização é da Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv) em parceria com a Federação Sul-Mato-Grossense de Futevôlei (FSMFV) e Gilson Treinamento de Futevôlei (GTF). O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte, apoia o evento.





A entrada para assistir aos jogos será exclusiva para competidores e para quem reservou mesa. As reservas podem ser feitas pelo site circuitogtf.com . Mais informações pelo telefone (67) 99948-7987.





Por: Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)