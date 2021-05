INCLUSÃO: PL do deputado Antônio Vaz que visa conscientização do autismo é aprovado em 1° discussão

Abril azul: um mês para a conscientização do autismo

Na manhã desta terça-feira (19), foi aprovado em primeira discussão por unanimidade durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei que institui o “ABRIL AZUL” no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado.





A campanha do "Abril Azul" tem o papel de conscientizar a população, destacando que o autismo não é uma doença, ou seja, ninguém precisa se afastar de uma pessoa autista. Pelo contrário, é preciso entender para conseguir ajudar e incluir.





“O autismo é um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância, embora os sinais iniciais às vezes aparecem já nos primeiros meses de vida, o distúrbio afeta a comunicação e capacidade de aprendizado e a adaptação da criança. Os autistas apresentam o desenvolvimento físico normal, mas eles têm grande dificuldade para firmar relações sociais ou afetivas,” explicou Vaz.





O TEA não tem cura, mas, com sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, entre outras terapias, é possível ajudar a criança a participar da rotina diária e também, aos poucos, se tornar independente. Em casos mais severos, de autistas que se batem ou ficam muito nervosos, por exemplo, a medicação prescrita pelo neurologista ou psiquiatra pode ajudar. Em resumo, é essencial dar voz ao autismo, levando informação para a população e, desse modo, reduzir o preconceito.





