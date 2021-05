Hospital de Dois Irmãos adquire novos equipamentos com emenda do deputadoGerson Claro

O hospital municipal Cristo Rei, localizado no município de Dois Irmãos do Buriti, vai adquirir novos equipamentos e melhorar sua estrutura, graças à emenda no valor de R$ 100 mil destinada pelo deputado Gerson Claro (Progressistas).





O recurso é oriundo do Fundo de Investimentos Sociais de 2020 para fins de ações e serviços em saúde.





O vice-prefeito do município, Éder Aguiar Viana, agradeceu a verba para o hospital e comemorou os novos investimentos, tão importantes para a comunidade.





“Acredito que vale a pena apoiar um deputado como o Gerson, que está sempre contribuindo com a nossa cidade em vários aspectos. Precisamos muito desses recursos para a saúde e eles vieram em boa hora. A população de Dois Irmãos do Buriti agradece”, disse.





As emendas parlamentares são recursos que o Governo do Estado repassa às prefeituras, escolas, hospitais, associações ou entidades assistenciais, por meio de indicações dos deputados estaduais. Cada parlamentar pode destinar R$ 1,5 milhão por ano para suas bases eleitorais.





ASSECOM