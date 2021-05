HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (9)

Áries - 21/03 a 20/04





Programe um dia gostoso, com atividades ao ar livre e liberdade para fazer suas coisas. A partir de hoje, Vênus adocicará as palavras e facilitará o diálogo e entendimento com o par. Se estiver só, novo romance poderá começar com conversas leves e assuntos curiosos. Bom para falar de amor e também para ampliar interações nas redes. O domingo será repleto de novidades. Ligue as antenas!





Touro - 21/04 a 20/05





A partir de hoje, Vênus na sua área do dinheiro atrairá negócios e dará mais tranquilidade. Hora de cuidar das posses e estabilizar as finanças. Compras de itens de beleza, design ou presentes serão irresistíveis. Talvez você se permita a algum luxo e extravagâncias. Fique de olho nas ofertas e promoções. Valerá também pesquisar cursos e divulgar o trabalho nas redes sociais.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A entrada de Vênus em seu signo favorecerá o amor, atrairá novos relacionamentos e destacará sua beleza, simpatia, seu charme e seus encantos naturais. A vida social ficará agitada. Ganhe projeção e prestígio nas redes. Carinho e acolhimento de amizades criarão ambiente protetor. Fase de escolhas positivas, conquistas financeiras e de estabilidade no amor. Encerre um ciclo e torne a vida mais leve.





Câncer - 21/06 a 21/07





Busque respostas dentro de você. O domingo trará fortalecimento interior e mais serenidade. Visualize onde quer chegar e planeje mudanças. O foco na carreira trará conquistas relevantes. Marte em seu signo incentivará decisões de vida. Assuma seu poder. Novas amizades e renovação do ambiente social darão maior sentido à vida e favorecerão o amor. Avalie sonhos, expectativas e projete o futuro.





Leão - 22/07 a 22/08





O Sol iluminará caminhos de maior realização profissional. Inovações na carreira trarão liberdade e tornarão o trabalho mais abrangente. A partir de hoje, Vênus atrairá amizades e ampliará a participação social. Atividades em grupo, associações e envolvimento com a coletividade movimentarão a vida numa nova direção. Mude padrões e maneira de se relacionar. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Desejos de mudança ficarão mais fortes. A partir de hoje, Vênus atrairá novas relações profissionais e oportunidades. Fase de prestígio e de maior visibilidade na carreira. Espere por propostas atraentes. Bom período para firmar alianças. Associações e parcerias serão positivas e motivadoras. A rotina ficará mais agradável com atividades diferentes. Conexões internacionais. Amplie os horizontes!





Libra - 23/09 a 22/10





Planos de viagem ou de estudos ficarão mais viáveis, planeje com antecedência. A partir de hoje, Vênus trará ligações internacionais, ou com pessoas de outra localidade. Decisões da vida familiar incluirão mudanças no lifestyle. Clima carinhoso nas interações e segurança nos relacionamentos darão sabor ao domingo. Fortaleça vínculos importantes em sua vida e confie no futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O domingo será produtivo. Elimine tarefas, cuide da saúde, movimente o corpo e curta prazeres gastronômicos. A partir de hoje, Vênus aprofundará vínculos e trará mais cumplicidade no amor. Troque confidências com a família, com o par ou amizade especial. Respostas íntimas e existenciais incentivarão mudanças e desenharão cenário positivo para o futuro. Renove os sentimentos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Programe um domingo alegre com os filhos ou o par. A partir de hoje, Vênus harmonizará os relacionamentos. Entendimento e prazeres diferentes animarão o clima. Se estiver só, novas relações chegarão naturalmente. Você poderá se apaixonar e estabilizar a vida íntima. Planeje mudanças na rotina e dê mais leveza ao cotidiano. Disciplina no treino ou exercícios físicos fortalecerão a saúde.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite o domingo para curtir a família e o sossego do lar. Bom para fazer suas coisas, imprimir energias positivas na casa e resolver assuntos financeiros com mais confiança. Talvez você ganhe um presente ou descubra uma oportunidade lucrativa. Decisões de investimentos protegerão o patrimônio e darão segurança. Surpresa gostosa no amor. A partir de hoje, Vênus aquecerá relações de trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Espere por novidades e informações preciosas neste domingo. As comunicações estarão aceleradas. Aprenda algo novo, coloque a conversa em dia, leia notícias, pesquise assuntos de trabalho e cuide da saúde com caminhadas, treino ou novos hábitos. A partir de hoje, Vênus trará mais prazer e harmonia no amor. Planos da vida familiar ganharão força. Criatividade e paixão em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





A partir de hoje, Vênus trará harmonia familiar, resgates do passado e bons acordos nos relacionamentos próximos. Aproveite o domingo para cuidar de detalhes e dar um toque pessoal na decoração e organização da casa. Conforto, segurança e entendimento nas relações contribuirão com a estabilidade emocional e o bem-estar. Invista em novos projetos e melhore perspectivas financeiras.









Por: ROSA DI MAULO