HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Vida social movimentada, neste domingo. Amizades se farão presentes, por mensagens, vídeo-chamadas e manifestações carinhosas. Aproveite para por a conversa em dia e ficar por dentro das novidades. Valerá também circular nas redes e iniciar relações. Amor com mais encantos, palavras doces esquentarão o clima. Novas conexões despertarão fantasias. Solte a imaginação!





Touro - 21/04 a 20/05





Futuro em foco neste domingo. Visualize onde quer chegar. Investimentos e plano de carreira ficarão mais definidos. Bom momento para desenhar planos de longo prazo e apostar num projeto inovador. Vários planetas sinalizam crescimento financeiro. Ganhe popularidade nas redes e divulgue o trabalho. Luta por direitos e formalizações cobrará paciência para vencer burocracias e firmar acordos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo gostoso para fazer um bate-e-volta num lugar bonito, ou curtir atividades ao ar livre. O projeto de vida ficará mais claro. Alargue horizontes, confie no futuro e inicie novo ciclo. Júpiter anuncia sucesso dos empreendimentos. Espere também por oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Lua e Sol iluminarão caminhos atraentes. Boas notícias de longe.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mergulhe nos sentimentos e encontre respostas existenciais. O domingo convidará à privacidade e à paz de espírito. Cultive a serenidade. Bom momento para planejar o futuro e tomar decisões sábias que darão mais encanto à vida. Encerre um ciclo e embarque na magia de viver. Tudo fluirá positivamente nesta fase de maior sintonia com a força interior e a espiritualidade. Novas escolhas!





Leão - 22/07 a 22/08





Clima carinhoso nas interações de hoje encherão o coração de esperanças. Fortaleça vínculos importantes em sua vida. Escolhas ficarão claras, separe o joio do trigo e fique longe de pessoas manipuladoras. Saturno retrógrado trará visão realista dos relacionamentos e equilíbrio entre dar e receber. Preze por trocas de melhor qualidade. Amor com novos conceitos e mudança de padrões.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite o domingo para trabalhar, eliminar tarefas e pensar no futuro. Caminhos abertos para a evolução da carreira. Metas profissionais e planos serão revistos nesta fase. Fique de olho em novas propostas que poderão surgir como trabalho extra ou que proporcionem o lifestyle desejado. Júpiter trará novos relacionamentos. Aposte em maior abertura social. Casamento em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Ajuste planos e invista no seu futuro. O domingo trará soluções práticas para uma viagem, acertos jurídicos ou de documentação. Momento importante no amor, com autoconfiança e segurança nas relações. Decida rumos e comemore conquistas. Sonhos se concretizarão nesta fase de escolhas positivas e de sintonia com a espiritualidade. Poder, prestígio e prazeres diferentes pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





O carinho da família fará diferença neste domingo que terá clima íntimo e protetor. Bom também para tornar a casa mais acolhedora com pequenas reformulações. Conforto e segurança serão primordiais, hoje. Cuide da beleza, da saúde e fortaleça a autoestima. Padrões emocionais e conceitos sobre o amor passarão por transformações. Aprofunde uma relação especial. Cumplicidade no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas íntimas adquirirão um tom sério. Aproveite o domingo para esclarecer posições e decidir projetos a dois. Alguns planos serão repensados em função da família ou de fragilidades do par. Novidades de trabalho também entrarão no menu do dia e agitarão o clima. Segure a cabeça e controle a ansiedade com caminhadas, treino ou leituras envolventes. Irmãos darão notícias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Orçamento apertado cobrará planejamento de despesas. Contenha gastos com prazeres dispensáveis e supérfluos. Abastecimento da casa e compra de presentes para a família entrarão na programação. Aproveite o domingo para fazer contas e refletir sobre investimentos. O período trará soluções alternativas para garantir estabilidade financeira e proteger o patrimônio. Novas parcerias à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Emoções estarão amplificadas, com Lua em seu signo. Aproveite o domingo para cuidar da saúde, da imagem e do seu equilíbrio. Carinho, bom humor, entendimento e planos de longo prazo envolverão o amor numa atmosfera mágica e protetora. A partir de hoje, Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre o prazer, a vida, filhos e projetos pessoais. Explore seus talentos e o poder das palavras.



Peixes - 20/02 a 20/03





Relaxe, respire, medite, durma mais e curta um domingo sossegado. Sentimentos generosos envolverão a família num clima carinhoso. A partir de hoje, Mercúrio retrógrado levantará assuntos delicados do passado e aprofundará o diálogo nas relações próximas. Talvez você reveja um acordo feito anteriormente, ou considere novas necessidades que não haviam sido pensadas.





Por: ROSA DI MAULO