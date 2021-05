HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Novo empreendimento ganhará força neste sábado que trará visão de futuro e vontade de romper com os velhos padrões. Cuidar da família e imprimir energias positivas na casa cobrarão uma dose maior de paciência, hoje. Eleve os sentimentos e encare como uma missão da alma. Nada abalará seu humor e equilíbrio, se você estiver em sintonia com o universo. Recompensas virão em breve.





Touro - 21/04 a 20/05





Areje a cabeça com paisagens bonitas, caminhadas e atividades ao ar livre. Sábado gostoso para se sintonizar com a natureza e com a sabedoria espiritual. Bom para percorrer caminhos diferentes, descobrir novidades e dar sabor de aventura à vida. Empatia e sincronicidades criarão um clima mágico nas interações e trocas de mensagens. Novos focos de interesse inspirarão leituras e estudos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Questionamentos íntimos e existenciais mudarão padrões de consumo e de comportamento. Sábado gostoso para curtir momentos de privacidade. Mergulhe nos sentimentos, investigue os mistérios da vida e encontre novas motivações. Objetivos claros resultarão em boas escolhas. Proximidade de Mercúrio e Vênus em seu signo inspirará as palavras certas no amor. Poder de atração em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Relacionamentos demandarão esforços e doses maiores de sensibilidade. Mude de atitude e resolva um conflito com sabedoria e inteligência. O sábado trará sintonia com a força interior, empatia e confiança no futuro. Expresse seus melhores sentimentos e imprima mais emoção no amor e nas interações de hoje. Conexão com alguém especial de longe alegrará o coração e trará esperanças.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite este sábado para trabalhar, eliminar tarefas e curtir o prazer das atividades rotineiras. Bom momento para refletir sobre escolhas, relacionamentos e posicionamento social. Proteger sua saúde e a dos outros continuará como prioridade. Estabeleça limites claros e não faça concessões. Hora de concentrar as energias em propósitos construtivos, manter a integridade e preservar sua privacidade





Virgem - 23/08 a 22/09





Tome iniciativas nos relacionamentos e aumente as chances para o amor. O sábado anuncia emoções fortes, mudanças na imagem e competições. O futuro ninguém sabe, a aposta já foi feita. Viva o momento presente e imprima seus melhores sentimentos nas relações próximas. Respeito às diferenças e empatia aproximarão os filhos ou o par. Rompa barreiras e aprofunde vínculos.





Libra - 23/09 a 22/10





Propósitos firmes e investimentos no seu desenvolvimento trarão força, segurança e conquistas relevantes. Valorize seus talentos e qualidades e abandone velhos padrões. O sábado trará poder de transformação, superação e autoestima. Aproveite para cuidar da saúde, do corpo e do seu equilíbrio, com treino, caminhadas ou atividade ao ar livre. Notícias de longe motivarão planos de viagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Revelações mexerão com sua cabeça e poderão alterar opiniões e planos. Cheque as notícias, investigue informações e troque confidências com a família. Conversas num tom mais profundo com o par determinarão rumos da vida íntima. Talvez precise adiar um projeto a dois ou ajustar planos. Evite julgamentos precipitados e decisões impulsivas. O momento cobrará serenidade e visão estratégica.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Pressões financeiras cobrarão calma nas decisões que envolvam investimentos. Aproveite o sábado para planejar o orçamento, abastecer a casa e investir no conforto da família. Alguns sonhos serão adiados. Discuta planos com o par, encontre pontos em comum e firme bons acordos. Pequenos desentendimentos serão passageiros. Ouça mais, esclareça sua posição e evite mal-entendidos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A passagem da Lua por Plutão em seu signo inspirará mudanças na imagem e no projeto de vida. Talvez seja difícil conciliar planos da vida íntima com projetos pessoais. Resolva uma situação incômoda com empatia, sensibilidade e conversas francas. Cuidados com o corpo fortalecerão a autoestima. Curta pequenos prazeres gastronômicos, sem exageros. Saúde em primeiro lugar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sonhos reveladores produzirão mudanças internas. Aproveite o sábado para relaxar, ceder à preguiça, pensar na vida e acolher os sentimentos. Pequenas tensões nos relacionamentos poderão interferir no humor. Movimente o corpo e alivie o estresse. Perspectivas positivas na área financeira darão tranquilidade. Confie nos seus talentos e visão de futuro. Deixe a vida fluir. Tudo se ajeitará.







Peixes - 20/02 a 20/03





Mudança de ambiente e compromissos sociais poderão causar desconforto. Adie o que não for necessário. Talvez prefira curtir o sossego do lar, os filhos ou conversas íntimas com o par. Ciúme poderá abalar uma relação especial. Não alimente fantasias negativas e competições. Resolva assuntos da casa e de família com posicionamento claro e soluções originais. Amor com mais atitude.





Por: ROSA DI MAULO