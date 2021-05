HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Amor em alta, neste sábado! Imprima mais emoção na vida íntima. Conversas carinhosas intensificarão uma relação especial. Bom também para iniciar um relacionamento que terá chances de dar certo. Comunicações abertas. Troque mensagens com amigos e fique por dentro das novidades. Sintonia com a intuição e com a força espiritual darão proteção. O dia trará informações preciosas.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o sábado para cuidar da saúde, movimentar o corpo e eliminar pendências de trabalho. Caminhar será boa opção para arejar a cabeça e descontrair. Momento favorável também para acertar as contas, planejar o orçamento e decidir investimentos futuros. A fase trará maior estabilidade financeira e consolidação da carreira. Elabore ideias e projetos. Amor com bons acordos e parceria.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Clima alegre e divertido, neste sábado. Aposte no bom humor para harmonizar os relacionamentos, aproximar o par ou curtir momentos carinhosos com os filhos. Bom também para se apaixonar por alguém ou por um projeto. Vários planetas em seu signo anunciam novo ciclo. Aproveite para reinventar a vida e diversificar atividades. Valerá também criar novos looks. Poder de atração em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





O carinho da família criará um clima acolhedor. Aproveite o sábado para dar um toque de requinte nas arrumações e decoração dos seus espaços. Valerá também cuidar da energia da casa, com plantas, flores e aromas agradáveis. Fim de semana sossegado e relaxante. Restaure suas forças com mais horas de sono e momentos de relaxamento. Busque respostas dentro de você. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





A vida social estará animada, com conversas agradáveis e novidades de amigos. Circule nas redes, envie mensagens e fortaleça amizades. Palavras carinhosas aproximarão quem anda distante. Esclareça dúvidas com parceiros e pesquise assuntos de trabalho. A fase favorecerá mudanças na rotina e no lifestyle. Inove a atuação profissional e ganhe mais liberdade. Novas relações à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Boas notícias na área financeira. Proposta de trabalho extra aumentará os rendimentos. Conte com projeção, visibilidade e sucesso profissional. Aproveite o sábado para fazer compras e avaliar investimentos futuros. Você poderá fazer bons negócios, hoje. Amor e carreira caminharão juntos nesta fase. Receba apoio do par ou aposte num projeto em comum. Casamento em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Com Lua em seu signo, o fim de semana será perfeito para se cuidar, fortalecer a autoestima e determinar planos de longo prazo. Conexões com pessoas de outras localidades alegrarão o coração e trarão esperanças. Aposte nos sonhos e planeje uma viagem com antecedência. Atividades criativas ganharão impulso. Investir em você poderá também abrir caminhos no amor. Autoconfiança em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Relaxe, respire, avalie sentimentos e pense nas mudanças que deseja no trabalho e maneira de viver. O sábado trará fantasias gostosas e cumplicidade no amor. Solte a imaginação e esquente o clima da vida íntima. Assuntos de família serão mais facilmente resolvidos nesta fase. Aprofunde o diálogo e harmonize as relações. Talvez você mude de opinião sobre decisões tomadas anteriormente.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas gostosas movimentarão o sábado que será animado na vida social e no amor. Vários planetas trarão maior entendimento, harmonia e leveza nos relacionamentos. Assuntos delicados serão abordados com sensibilidade e delicadeza. Sonde o ambiente e descubra informações relevantes. A rotina mudará. Aproveite o fim de semana para discutir planos com o par.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Futuro em foco neste sábado! Tome iniciativas nos relacionamentos e surpreenda. Trabalho e amor poderão caminhar juntos nesta fase. A busca de maior estabilidade e segurança inspirará novos projetos. Visualize onde quer chegar. Planos atraentes unirão o útil ao agradável. Experimente atividades diferentes. Estudar outro idioma ou empreender serão opções. Amplie contatos comerciais.





Aquário - 21/01 a 19/02





Caminhe no parque ou faça um bate-e-volta num lugar bonito junto à natureza, respire novos ares e areje a cabeça. Valerá também inventar atividades diferentes em casa e curtir uma programação divertida com os filhos, jogos ou conversas estimulantes com o par. Planos a dois trarão entusiasmo e desenharão cenário positivo para o futuro. A sorte estará ao seu lado. Fortaleça a fé e o amor à vida.







Peixes - 20/02 a 20/03





Privacidade, conforto e segurança anunciam um sábado gostoso, com paz de espírito e cumplicidade no amor. Curta as delícias da intimidade, troque confidências com o par ou a família e fortaleça as bases afetivas. A casa ganhará novos ares com detalhes sutis e um toque de arte nas arrumações. Momento de desapegos. Doe coisas sem utilidade, libere espaços ou invista num novo imóvel.





Por: ROSA DI MAULO