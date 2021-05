HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Visualize as mudanças que deseja no papel profissional e planeje o futuro. Um caminho de crescimento financeiro ficará mais delimitado neste domingo. Conversas com amigos darão força a um novo empreendimento. Bom momento para decidir investimentos, analisar seus recursos e detalhar planos. Assuntos domésticos e familiares cobrarão paciência. Busque a estabilidade no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Novo caminho aparecerá no horizonte, neste domingo que desenhará cenário positivo para o futuro e iluminará o projeto de vida. Fase de revoluções e de mudanças na imagem e no estilo de vida. Bom para praticar nova filosofia, assumir uma missão e defender causas relevantes. Faça parte de um mundo maior com engajamento social e conexões poderosas. Associações serão benéficas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sonhos reveladores, entendimento profundo das motivações e processo emocional, autoconhecimento e ligação com a espiritualidade cobrarão privacidade neste domingo. Troque confidências, decida mudanças e encerre um longo ciclo. O futuro parecerá mais atraente com senso de missão e novo plano de carreira. Evite estourar o orçamento com imediatismos e impulsividade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Escolhas e padrões emocionais passarão por revisão e transformações. Sentimentos profundos promoverão mudanças positivas no ambiente social e na vida íntima. Hora de ir mais fundo nos relacionamentos, criar novos vínculos e investir no seu futuro. Fase de decisões e de dar nova direção à vida. Marte em seu signo trará força e coragem para novos começos. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Um projeto em parceria ganhará riqueza de detalhes. Planeje o trabalho, a agenda da semana e determine metas mais altas na carreira. Pequenos ajustes na rotina farão grande diferença nos resultados. Conte com colaboração de pessoas próximas e torne o cotidiano mais agradável com novas atividades. Planos de longo prazo visarão um futuro com mais liberdade. Sucesso!





Virgem - 23/08 a 22/09





Emoções fortes marcarão este domingo que trará notícias animadoras de longe, prazeres diferentes e investimentos no seu desenvolvimento. Bom para se inscrever num curso ou planejar viagem com bastante antecedência. Conexões internacionais ou com autoridades incentivarão novos projetos e engajamento numa causa social relevante. Novas parcerias pela frente. Amor com mais paixão.





Libra - 23/09 a 22/10





Troque confidências com a família e planeje mudanças. O domingo trará fortalecimento emocional, conforto e autoestima. Encerre processos do passado e assuma seus talentos. A fase cobrará determinação, rotina disciplinada e aumento de responsabilidades. Viagens, cursos ou conexões com pessoas de outras localidades, favorecerão o amor. Invista no seu desenvolvimento e eleve padrões.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Movimente a vida com novos relacionamentos e maior envolvimento com a família. As conversas de hoje trarão aprendizado e decisões de vida. Renove os sentimentos, numa relação especial. Novos conceitos sobre o amor imprimirão mais leveza na convivência diária, ou até mesmo à distância. Conte com mais harmonia na vida íntima e crie um ambiente acolhedor à sua volta.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Resolva assuntos financeiros, planeje compras e pagamento de contas. O domingo trará perspectivas positivas para concretizar um projeto de trabalho, fortalecer parcerias com entendimento, bons acordos e reformular a rotina. Mudanças virão para melhor. O cotidiano ficará mais agradável com organização e pequenos prazeres. Cuide do corpo, treine, caminhe e fortaleça os cuidados de saúde.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Acorde com disposição e jogue a autoestima para cima. O período da manhã será gostoso para se cuidar com carinho e reinventar a vida. Mudanças nos looks e na imagem reforçarão seu poder. À tarde, assuntos financeiros envolverão a família e o amor. Orçamento apertado poderá adiar ou reformular planos da vida íntima. Você poderá encontrar soluções alternativas de investimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Manhã preguiçosa e sujeita a distrações. Encontre respostas dentro de você e siga as dicas dos sonhos. A partir da tarde, Lua em seu signo animará o clima com novidades de amigos, carinho da família e conversas motivadoras no amor. A sensibilidade estará amplificada. Imprima mais emoção nos relacionamentos próximos e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Reformule seus espaços.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o período da manhã para caminhar, treinar e trocar mensagens com amigos. O domingo trará novidades e conversas motivadoras. Aproveite o período da tarde para relaxar, curtir a família e dar uns toques pessoais na decoração da casa. Clima descontraído no amor. Brinque mais e descomplique a cabeça. Assuntos leves e novos prazeres reforçarão a união numa relação especial.





Por: ROSA DI MAULO





