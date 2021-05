HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (16)

Áries - 21/03 a 20/04

A luta por melhores condições continuará. Aproveite o domingo para expressar seu carinho e gratidão à família e criar um ambiente aconchegante em casa. Lembranças do passado virão carregadas de emoção hoje. Bom para valorizar as origens, a história de vida e jogar a autoestima para cima. Encerre velhas dinâmicas e renove os sentimentos. Novos planos para o futuro. Realize um sonho!





Touro - 21/04 a 20/05





Domingo de muitas trocas, mensagens carinhosas e conversas carregadas de emoção. As comunicações estarão abertas. Tome a iniciativa e resgate o contato com antigas amizades. Bom também para se posicionar nas redes sociais diante de notícias e acontecimentos coletivos. Exerça seus direitos, apoie amizades e contribua com informações relevantes para o bem de todos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite o domingo para planejar o orçamento, decidir investimentos futuros e comemorar uma conquista financeira. Iniciativas para aumentar os rendimentos darão resultado. Ligue o radar nas oportunidades de expansão profissional. Com Júpiter na área da carreira, a fase será de sucesso nos empreendimentos. Encerre um longo ciclo e eleve padrões. Poder de atração em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite o domingo, com Marte e Lua em seu signo, para se cuidar com carinho, visualizar o que quer para o futuro, desenhar planos e fortalecer a autoestima. Otimismo e fé não faltarão. Aumente a sintonia com a força interior e a determinação para alcançar seus objetivos. Bom momento para aprofundar vínculos de amizade e renovar o ambiente social. Prestígio e poder pessoal em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Desejos de mudanças ficarão mais fortes hoje. Avalie sonhos, acolha os sentimentos e planeje o futuro. Bom momento para impulsionar a carreira com um projeto inovador. Saúde mais frágil cobrará atenção aos hábitos e reformulação da rotina. Aproveite o domingo para relaxar, trocar ideias com amigos e pensar coletivamente. A intuição estará aguçada. Busque respostas existenciais.





Virgem - 23/08 a 22/09





Domingo gostoso para compartilhar sonhos, lutar pelo bem de todos, receber o carinho de amigos e criar uma rede forte e protetora ao seu redor. Conte com maior poder e prestígio, abrace uma missão especial e expanda os horizontes. Portas abertas para brilhar publicamente e alcançar metas profissionais mais altas. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase. Novas relações à vista!





Libra - 23/09 a 22/10





O futuro parecerá mais atraente. Comemore conquistas na carreira e visualize onde quer chegar. Decisões sobre o futuro incluirão planos de viagem, estudos e a construção de parcerias sólidas e duradouras. Construa relações de confiança. Estabilidade e segurança no amor. Aproveite o domingo para planejar os próximos passos e cultivar hábitos saudáveis. Sucesso, projeção e poder pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Planos a dois criarão clima mágico no amor. O domingo trará fé, otimismo, escolhas sábias e cenário positivo para o futuro. Troque confidências com a família e aprofunde vínculos importantes em sua vida. Saúde com atenção. Hábitos disciplinados darão segurança. Fase criativa, fértil e animada. Entusiasmo e prazer estarão de volta! Fique de bem com a vida e aguarde por notícias motivadoras.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. O domingo trará decisões de mudanças, desapegos e questionamento de valores. Bom para valorizar o essencial, abrir mão do consumismo e dar sentido maior à vida. Trabalho e finanças com perspectivas positivas. Planeje a agenda da semana, converse com os filhos, ou o par, e repense o lifestyle. Júpiter fortalecerá as bases afetivas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas gostosas, carinho e romantismo intensificarão o amor. O domingo trará atitude nos relacionamentos e maior empatia. Encare assuntos delicados com a família e acerte as contas. Hora de fazer as pazes com o passado, despertar seus melhores sentimentos e imprimir mais emoção nas relações próximas. Resolva diferenças com bons acordos. Novos planos a dois trarão empolgação.





Aquário - 21/01 a 19/02





O sábado será de trabalho. Elimine tarefas, pense nas decisões que terá que tomar e priorize a saúde. O prazer estará nas atividades simples e rotineiras. Arrisque uma receita diferente na cozinha, arrume bagunças na casa e movimente o corpo. Cumplicidade com a família dará segurança em novos planos. Amor com clima alegre, união e projetos em comum. Encare diferenças com bom humor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Com Júpiter em seu signo, não haverá porta fechada. Expanda o projeto de vida, com autoconfiança. O otimismo estará de volta! O domingo trará soluções criativas para vencer os desafios financeiros. Contatos poderosos poderão acontecer entre hoje e amanhã. Resgate amizades, circule nas redes e atraia oportunidades. Encare altos e baixos no amor com atitude. Poder de conquista em alta!





Por: ROSA DI MAULO