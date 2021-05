HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (1º)

Áries - 21/03 a 20/04

Ganhe independência financeira com um empreendimento ou mudança no papel profissional. Missão e vocação ficarão mais claras. Visualize o futuro e decida investimentos. Vários planetas na sua área do dinheiro anunciam poder de negociação e soluções práticas. Valores humanitários incentivarão colaboração em projetos sociais, “vaquinhas” e ajuda a funcionários. Faça diferença no mundo.





Touro - 21/04 a 20/05





Caminhe no parque, treine, movimente o corpo e areje a cabeça. O sábado trará maior vitalidade e otimismo. Aumente a sintonia com seus melhores sentimentos e confie no futuro. Conexões com pessoas de diversos lugares, ensinamentos de um mestre ou práticas espirituais alimentarão a alma. Esforços produzirão bons resultados. Não duvide do que você já tem certeza. Fortaleça sua fé.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O sábado trará sentimentos profundos e revelações. Troque confidências, crie um clima íntimo e curta momentos mágicos no amor. Se estiver só, valerá buscar respostas existenciais, meditar, contemplar a natureza e aumentar a sintonia com a força interior. Você poderá se surpreender com a paz e a serenidade desta fase que antecede seu aniversário. Descubra os mistérios da vida e siga mais leve.





Câncer - 21/06 a 21/07





Clima carinhoso nas conversas com amigos e no amor. Novas conexões, nas redes ou num ambiente diferente, virão para ficar. Conte com empatia nas interações de hoje. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão a vida íntima. Se estiver só, novo romance poderá começar com amizade e ganhar intimidade aos poucos. Marte em seu signo anuncia conquistas, vitórias e poder de decisão.





Leão - 22/07 a 22/08





Sol e Lua em harmonia inspirarão o trabalho neste sábado. O prazer estará nas atividades de rotina. Cuide da saúde, crie projetos, elimine tarefas e programe um dia calmo. Vários planetas incentivarão inovações na carreira, associações e parcerias. Ligue o radar nas oportunidades e some forças com amigos. Algo maior se desenhará para o futuro. Espere por sucesso e maior visibilidade profissional.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sábado gostoso para curtir momentos carinhosos com os filhos, ou o par, falar com amigos de longe e aproximar quem anda distante com sensibilidade e empatia. Envolvimento com a coletividade incentivará maior exposição nas redes. Quebre a rotina com uma atividade diferente. Amor com mais paixão despertará seu romantismo, mesmo no ambiente virtual. Cultive a alegria e celebre a vida!





Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o sábado para curtir o carinho da família, conversas num tom íntimo e o sossego do lar. Planos de mudança ganharão forma. Pense nos detalhes, discuta opções e encontre soluções de conforto. Mesmo que o cotidiano pareça confuso e as restrições sejam muitas, a fase trará conquista profissional e futuro mais atraente. Armazena forças. Faça escolhas sábias e invista no seu futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Converse com o par, inicie relações, coloque as comunicações em dia e esclareça dúvidas. O sábado trará novidades excitantes na vida íntima. Talvez você mude de opinião numa decisão tomada anteriormente. Dê atenção à família e crie um ambiente protetor ao seu redor. Com maior disponibilidade nos relacionamentos, a vida terá mais sabor. Pratique nova filosofia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Afaste angústias e diminua pressões. O sábado trará soluções financeiras, poder de consumo e mais tranquilidade. Conte com ótimos resultados de trabalho. Investimentos na saúde serão prioridade. Aproveite para cuidar do corpo e do seu equilíbrio. As conversas de hoje inspirarão ideias e projetos. Aproxime os filhos, o par, promova a união familiar e curta prazeres gastronômicos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Lua e Plutão em seu signo, o sábado terá emoções fortes e intensidade no amor. Mudanças no projeto de vida acontecerão repentinamente, movidas por acontecimentos recentes e soluções práticas que viabilizarão seus planos. Expresse seus desejos e necessidades com naturalidade. O universo conspirará a seu favor e o que você mais queria poderá se tornar realidade. Realize sonhos!





Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças acontecerão de dentro para fora. Siga as dicas dos sonhos e afaste inseguranças. Acordo financeiro ou negócio imobiliário permitirá viver com mais conforto, leveza e harmonia. Fase de resgates do passado. Um antigo relacionamento poderá se reaproximar com novidades. Curta momentos carinhosos em família. Conversas de hoje serão produtivas e inspirarão decisões de vida.





Peixes - 20/02 a 20/03





A vida social estará agitada, hoje. Troque mensagens com amigos e fique por dentro das novidades. O sábado trará dicas e informações preciosas que orientarão novos projetos e investimentos. Marte em harmonia com seu signo trará uma dose maior de coragem e poder de ação. Conte com criatividade, apoios poderosos e novos recursos, nesta fase. Negócios terão andamento positivo.





Por: ROSA DI MAULO





