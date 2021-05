HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Informações relevantes, contatos poderosos e mudanças na maneira de pensar marcarão esta semana que trará novidades estimulantes e esclarecimentos. Pesquise informações à fundo, com Mercúrio retrógrado. Bom período para renegociar contratos insatisfatórios e melhorar condições. Atenção aos detalhes e às palavras será fundamental para evitar mal-entendidos.





Touro - 21/04 a 20/05





Organize as finanças e planeje investimentos futuros, nesta semana. Mercúrio retrógrado chamará atenção ao orçamento. Pagamentos poderão atrasar. Bom período para renegociar dívidas e contratos. Será prudente adiar planos de trocar de carro, de celular, de computador ou adquirir bens e evitar aborrecimentos. Espere por melhores condições. Divulgue o trabalho nas redes sociais.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Objetivos pessoais serão revistos, com Mercúrio retrógrado em seu signo. A semana trará reflexões sobre o projeto de vida e futuro. Uma proposta profissional levantará dúvidas, ganhe tempo para pensar e analisar prós e contras com calma. Não será o melhor momento para iniciar projetos ou firmar contratos, embora os ganhos sejam atrativos. Decisões financeiras cobrarão cautela.





Câncer - 21/06 a 21/07





Autoconhecimento e sintonia com a sabedoria espiritual criarão uma atmosfera protetora. Aproveite a semana para avaliar sonhos e encontrar respostas dentro de você. Com Mercúrio retrógrado, não alimente pensamentos repetitivos. Bom período para se fortalecer interiormente e expandir a consciência. Finalize um longo ciclo e alargue os horizontes. Planos de viagem levantarão o astral.





Leão - 22/07 a 22/08





Amizades estarão próximas nesta semana que favorecerá os relacionamentos e o amor. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para aprofundar o tom das conversas com amigos e desfazer confusões. Respeite os sinais do corpo e estabeleça limites claros em atividades cansativas e nas relações. Saúde mais frágil cobrará atenção dobrada. Bom para fazer um detox ou mudar hábitos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Responsabilidades de trabalho aumentarão nesta semana que será bastante produtiva e de sucesso profissional. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre o futuro e alteração nas metas. Talvez volte atrás num plano traçado anteriormente ou revise contratos. Pense bem antes de aceitar uma proposta que poderá tumultuar a rotina. Novo romance poderá começar como amizade. Carreira em ascensão!





Libra - 23/09 a 22/10





Semana de decisões sérias, no trabalho e na vida pessoal. Invista no seu futuro e desenvolvimento. Uma conquista profissional trará grande entusiasmo. Brilhe em apresentações, reuniões e exposição de ideias. Mercúrio retrógrado poderá complicar planos de viagem ou assuntos jurídicos. Pense positivo e não perca a fé. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Sucesso pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





O carinho da família será fundamental nesta semana que trará revelações, questionamentos profundos e desafios. O pensamento se voltará para temas existenciais e íntimos. Encontre respostas dentro de você e acalme o coração. Troque confidências e resolva um assunto delicado no amor. Conversas num tom mais profundo aliviarão angústias e afastarão inseguranças. Cultive a serenidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Resolva diferenças nos relacionamentos, nesta semana. Com Mercúrio retrógrado, talvez você volte atrás numa proposta de parceria ou precise de mais tempo para concretizar planos da vida íntima. Esclareça contratos e não tenha pressa de tomar decisões definitivas. Pressões financeiras cobrarão calma e visão estratégica. Conte com apoio da família ou de alguém do passado para vencer desafios.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A rotina ficará mais agradável, nesta semana que trará novidades e soluções financeiras. Retome um contato de trabalho, diversifique atividades, cuide do corpo e equilibre a saúde. Mercúrio retrógrado poderá atrasar resposta de uma nova proposta. Enquanto espera, elabore condições de contrato, analise detalhes e também pesquise outras opções. Evite tomar decisões apressadas e radicais.





Aquário - 21/01 a 19/02





A semana trará oportunidades nos negócios. Você poderá iniciar um projeto com boas perspectivas de rendimento, começar um emprego ou garantir resultados financeiros no trabalho. Mercúrio retrógrado cobrará reflexões e esclarecimentos, antes de qualquer decisão de vida. Conversas num tom mais profundo fortalecerão a união, numa relação especial. Palavras terão poder, não fale sem pensar.



Peixes - 20/02 a 20/03





Encare conversas delicadas com a família e aprofunde vínculos, com Mercúrio retrógrado, nesta semana. Um projeto da vida íntima poderá ser adiado ou redimensionado. Talvez precise reorganizar a casa e resolver antigas pendências. Determine prioridades do orçamento. Se planejar direitinho, você dará conta das demandas. Espere por uma conquista pessoal relevante. Intuição em alta!





Por: ROSA DI MAULO