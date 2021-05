HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Amizades experientes darão conselhos sábios, leve em consideração em decisões que envolvam trâmites na justiça ou planejamento de viagem. Alguém de longe despertará sonhos. Desfaça confusões nas comunicações de trabalho, esclareça detalhes e analise as entrelinhas, se for firmar algum contrato. Cheque informações em diversas fontes e não se engane com fake news.





Touro - 21/04 a 20/05





Mergulhe nos sentimentos e encontre respostas de questionamentos íntimos. Talvez você mude de opinião sobre alguém ou descubra segredos. O dia revelará mistérios e verdades. Bom também para abandonar velhas crenças e aprender algo novo. Vários planetas favorecerão a área financeira. Trabalho e negócios terão andamento positivo. Hora de se estabilizar no amor e na carreira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dia de muitas emoções e também de contradições. Talvez você sinta de um jeito e pense de outro, o que cobrará cautela nas decisões e julgamentos para evitar enganos. Reflita sobre escolhas e planos futuros. Momento importante na carreira, com oportunidades de expansão e sucesso nos empreendimentos. Novas propostas virão na direção dos sonhos. O dia trará conquista financeira.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos com o amor ou com uma viagem poderão causar distrações. Intercale o trabalho com momentos de relaxamento e restaure suas forças. A fase incentivará interiorização, terapia e autoconhecimento. Aproveite para cuidar da saúde e das necessidades pessoais com atenção. Respostas existenciais e íntimas trarão serenidade e crescimento espiritual. Encerre um ciclo.





Leão - 22/07 a 22/08





O coração falará mais alto hoje. Extraia a melhor experiência de cada momento com sentimentos generosos e emoção. O dia favorecerá atividades criativas e projetos pessoais. Desejos de mudanças ficarão mais fortes. Talvez se desiluda de uma amizade ou grupo. Escolhas serão mais criteriosas nesta fase. Construa relações de confiança e crie uma rede forte ao seu redor. Cultive a alegria.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindas lembranças, saudades de alguém ou de momentos especiais inundarão o dia com fantasias e emoções fortes. Aproveite para curtir fotos, criar um ambiente acolhedor em casa, curtir histórias de família e resgatar vínculos do passado. Trabalho com estabilidade e prestígio. Dê crédito aos sonhos e determine metas profissionais mais altas. Sucesso e visibilidade na carreira. Brilhe publicamente!





Libra - 23/09 a 22/10





As comunicações estarão aceleradas, hoje. Conexões com pessoas de várias localidades trarão novidades, propostas e informações relevantes. Bom momento para pesquisar cursos, explorar outras culturas, aprender idiomas e pesquisar assuntos de trabalho. Fase de expansão no trabalho. Conquiste relevância e firme a reputação. Amor com planos de longo prazo e mais segurança.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O dia favorecerá o trabalho, mudanças e cuidados de saúde. Assuntos financeiros interferirão nos planos da vida íntima. Não será o melhor momento nos investimentos. Cuidado com confusões nas contas, nos cálculos e nos assuntos jurídicos. A luta por direitos continuará. Valerá planejar estratégias e tomar decisões com calma. Não ceda a pressões. Júpiter trará sorte e autoconfiança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dê um talento na casa e arrume suas bagunças. Cuidados pessoais e conforto virão em primeiro lugar, hoje. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se valorizar e determinar prioridades. Emoções estarão à flor da pele e poderão inflamar discussões. Diferenças ficarão mais evidentes nos relacionamentos. Novidades da família animarão o clima. Casamento em alta! Realize sonhos a dois.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Informações confusas poderão adiar decisões ou atrasar fechamentos no trabalho. Desenvolva ideias enquanto aguarda por melhores condições de contrato. Negociações terão andamento lento, embora as perspectivas sejam bastante positivas. Amplie contatos. As comunicações estarão abertas. Saturno retrógrado cobrará revisão de valores e reflexões sobre investimentos. Amor com projetos em comum.





Aquário - 21/01 a 19/02





Novidades de amigos despertarão curiosidade. Coloque a conversa em dia e ligue o radar nas oportunidades de negócio. Você encontrará soluções originais para vencer desafios no trabalho e motivar a equipe. Conte com criatividade e raciocínio rápido. Empatia nas interações de hoje. Apoie uma amizade próxima. Bom momento para se expor e brilhar nas redes sociais. Segurança no amor.







Peixes - 20/02 a 20/03





Alavanque a carreira. O dia trará destaque e projeção profissional. Caminhos para o futuro estarão mais iluminados. Aposte em planos de expansão e viabilize um projeto da vida íntima e familiar. Bom para construir a casa ou aumentar o patrimônio com novo empreendimento. Negócios e transações imobiliárias movimentarão a vida numa direção atraente. Invista em mais conforto e segurança.





Por: ROSA DI MAULO