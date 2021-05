HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Acertos, acordos e ações jurídicas terão ótimo andamento nesta Lua cheia que também abrirá espaço para viagens e estudos. Cenário positivo para realizar um velho desejo trará otimismo e esperanças. Levante o astral, olhe em volta e aproveite oportunidades que poderão surgir de onde você menos espera. Clima mágico nas interações de hoje. Siga o fluir dos acontecimentos. Novas relações à vista!





Touro - 21/04 a 20/05





Alterações nos padrões de consumo e investimentos acompanharão esta Lua cheia que também trará desapegos e mergulho profundo nas emoções. Clima quente no amor. Opiniões divergentes poderão provocar tom explosivo nas discussões. O dia favorecerá mudanças no ambiente social ou no lifestyle. Tome cuidado com fraudes, propostas confusas ou ilusões nos negócios. Economize para o futuro.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os relacionamentos serão fontes de entusiasmo e de inspiração. Espere por emoções fortes e mais romantismo no amor, nesta Lua Cheia. Planos para o futuro a dois manterão o astral em alta. O dia também trará boas notícias na área financeira. Você poderá receber uma proposta profissional atraente ou iniciar um empreendimento. Repense filosofias e julgamentos. Carreira em ascensão!





Câncer - 21/06 a 21/07





Trabalho com mais motivação e oportunidades de expansão. A Lua cheia aumentará a produção e impulsionará novo empreendimento. O dia também trará soluções que beneficiarão sua saúde. Aposte numa rotina equilibrada, com espaços de relaxamento e atividade física. Projetos pessoais se tornarão mais viáveis. Terapia, ligação com a espiritualidade e autoconhecimento aumentarão seu poder.





Leão - 22/07 a 22/08





A sorte estará ao seu lado. A Lua cheia trará otimismo, autoconfiança, entusiasmo e paixão. Bom para movimentar a vida com novos projetos, desenhar planos, apostar em mudanças e valorizar seus talentos. Amor em nova dimensão. Notícias de longe e confiança numa relação especial esquentarão o coração. Visão realista nos relacionamentos. Máscaras sociais cairão, desfaça idealizações.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua cheia iluminará o passado, a vida familiar e os caminhos para o futuro. Hora de se fortalecer interiormente e jogar a autoestima para cima. Clima carinhoso e protetor, empolgação com novos planos e confiança nas relações próximas darão paz de espírito. Bom momento também para visualizar as mudanças que deseja e abrir espaço a novas associações. Sucesso na carreira, brilhe!





Libra - 23/09 a 22/10





Informações preciosas chegarão de diversas fontes. As comunicações estarão abertas. Aproveite a Lua cheia para ampliar relações, brilhar nas redes, aproximar irmãos e vencer burocracias. Uma viagem será tudo de bom no amor. Acerte a documentação, esclareça dúvidas e decida rumos. Cenário positivo para o futuro. Conexões internacionais abrirão portas de desenvolvimento.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sorte nos negócios e no amor. A Lua cheia trará oportunidades de crescimento financeiro. Trabalho e investimentos terão andamento positivo. Aproveite promoções e compre itens de necessidade com preços vantajosos. Bom momento também para resolver pendências, assuntos de família e de moradia com visão estratégica e soluções inteligentes. O coração baterá forte com as notícias do dia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com Lua cheia em seu signo, caminhos de maior realização pessoal e afetiva ficarão iluminados. Bom momento para tomar decisões de vida, desenhar planos de longo prazo com o par e aumentar a segurança nos relacionamentos. Empolgação com novos projetos e conquistas pessoais. Mudanças no lifestyle proporcionarão mais conforto e prazer. Aceite ajuda para vencer os desafios financeiros.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua cheia revelará sonhos e ambições. As melhores soluções poderão surgir magicamente ou com a ajuda da intuição que estará forte, hoje. Aumente a sintonia com a força interior e a espiritualidade. Sentimentos generosos intensificarão o amor e fortalecerão a união familiar. Embarque num clima carinhoso. O dia trará empatia e atitude nos relacionamentos. Resgate contatos de trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





A vida social ficará animada nesta Lua cheia que aproximará amizades e ampliará atividades de grupo. Some forças com amigos e receba dicas preciosas que auxiliarão nas decisões de vida. Bom momento para iniciar um projeto de trabalho bem remunerado ou conquistar aumento de salário. Melhore a saúde com atividade física e orientação médica. Amor com entendimento e novos prazeres.







Peixes - 20/02 a 20/03





Firme um negócio, ganhe projeção e popularidade na carreira ou impulsione um empreendimento. A Lua cheia trará sucesso e concretização dos sonhos. Finanças e vida familiar estáveis darão segurança. Construa bases materiais e afetivas firmes. O patrimônio poderá aumentar com um novo projeto de moradia ou casa perto da natureza. Transações imobiliárias estarão aquecidas nesta fase.





Por: ROSA DI MAULO