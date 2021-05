HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

A semana será movimentada na vida social, comunicações e atividades de grupo. Esclareça dúvidas e posições. Apoio à equipe e responsabilidade social serão prioridades. Mantenha a vida íntima entre quatro paredes. O amor terá clima mágico e inspirador. Sentimentos profundos estarão por trás das ações e decisões de assuntos de família. Fortaleça suas convicções, antes de concretizar mudanças.





Touro - 21/04 a 20/05





A força dos sentimentos removerá obstáculos e transformará velhas crenças. Aproveite a semana para dar passos decisivos na carreira e no amor. Período bastante favorável para construir maior segurança para o futuro, estabilizar as finanças e planejar investimentos. Virada radical no projeto de vida trará mais liberdade e leveza. A cabeça está mudando. Finalize uma situação incômoda.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Espere por oportunidades de expansão profissional e sucesso dos empreendimentos. A semana destacará seu brilhantismo, elegância e habilidades únicas. Amplie a atuação no trabalho e ganhe projeção. Futuro atraente com novas atividades e perspectivas de crescimento financeiro. Padrões de consumo mudarão. Foque no essencial e evite investimentos arriscados. Novo ciclo pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Autoconfiança, espírito empreendedor e compromisso com seu futuro acelerarão a velocidade nesta semana que anuncia conquistas e vitórias. A paciência estará curta nos relacionamentos. Em compensação será ótimo período para mudar a maneira de se relacionar e assumir maior autonomia. Alcance metas profissionais e aumente sua segurança. Cultive a serenidade. Poder em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Amplie o diálogo, esclareça dúvidas e construa relações de confiança. Máscaras cairão. Escolhas de parceiros e amizades ficarão claras nesta semana de maior participação social e envolvimento com a coletividade. Saúde mais frágil cobrará atenção aos hábitos e aos sinais do corpo. Intercale o trabalho com momentos de relaxamento profundo e prática de meditação. Mudanças virão para melhor!





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas sensíveis e carinhosas intensificarão o amor. A semana trará novos relacionamentos e alianças profissionais. Clima agitado na equipe e atividades de grupo provocará oscilações de humor. Apesar de instabilidades no ambiente, o trabalho se manterá estável. Pense no futuro e dê um passo maior na carreira. A fase será de sucesso e de maior projeção. Determine metas mais altas.





Libra - 23/09 a 22/10





Algo maior se desenhará para o futuro. Aproveite oportunidades de exercer seus talentos no trabalho e ganhe relevância. A semana trará otimismo e autoconfiança. Bom para se expor e impulsionar a carreira. Planejamento de uma viagem ou curso cobrará administração financeira. Avalie os recursos, programe o orçamento e dê o primeiro passo para viabilizar seus planos. Acerte a documentação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Surpresas e novidades darão intensidade à semana que favorecerá mudanças e assuntos do coração. Júpiter ativará sua criatividade, explore seus talentos. Respostas existenciais e íntimas influenciarão decisões de vida. Embarque em novas experiências e espere por uma conquista pessoal relevante. Conversas num tom profundo aprofundarão uma relação especial. Entendimento com a família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Algo do destino envolverá o amor. A semana trará decisões de moradia ou a realização de um sonho antigo e reformulações da rotina. Período favorável para investir nos relacionamentos, fortalecer vínculos com parceiros, equipe e criar novos planos no casamento. Renove os sentimentos e mude padrões. Trabalho com novidades atraentes e desafios. Controle a ansiedade com atividade física.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Tome iniciativas nos relacionamentos, movimente o trabalho e amplie a participação nas discussões em grupos e redes sociais. Semana produtiva e recompensadora. Agarre oportunidades de negócio e de crescimento financeiro. Você poderá firmar uma parceria, aprovar orçamentos e iniciar projetos. O segredo do sucesso estará na organização. Discipline a rotina, abrevie conversas e não perca tempo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Semana de conquistas no trabalho. Conte com poder de persuasão e bons resultados financeiros. Período positivo para se expor, desenvolver ideias e projetos, brilhar e vencer os desafios com soluções originais. Atividade física e mudanças internas combaterão o estresse. Cultive o bom humor, a alegria e o amor próprio. Planos da vida íntima trarão entusiasmo. Descubra prazeres diferentes.







Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite esta semana para resolver assuntos de família, harmonizar as relações e fortalecer as bases afetivas. Você estará em plena expansão, com Júpiter e Netuno em seu signo. Hora de realizar os sonhos e usar sua sensibilidade a seu favor. Ligue as antenas nas oportunidades e siga a intuição. Cenário positivo para o futuro. Aposte nos seus talentos e crie projetos. Torne a casa mais funcional.





Por: ROSA DI MAULO