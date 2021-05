HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Expectativas de trabalho poderão se cumprir, hoje. Espere por oportunidade de negócio, aprovação de orçamento ou entrevista de emprego. Transações comerciais terão andamento positivo. Movimente comunicações e contatos. Talvez não consiga resolver todas as pendências de uma só vez. Não se afobe. Você tomará as melhores decisões, se esperar pelo momento certo. Proteja a saúde.





Touro - 21/04 a 20/05





Mais brilho, vitalidade e poder pessoal! Comemore vitórias e conquiste novos espaços. O dia trará exposição, bons resultados em negociações e surpresa gostosa no amor. Firme um contrato profissional ou parceria e garanta estabilidade financeira. Ótimo momento para divulgar o trabalho, marcar presença nas redes e ampliar contatos. Adquira maior independência e consolide a carreira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Faça escolhas com segurança. Vênus e Mercúrio em seu signo facilitarão os relacionamentos e as comunicações. Bom para movimentar a vida e determinar planos de longo prazo. Objetivos pessoais ficarão claros. O dia trará lembranças gostosas e saudades. Resgate uma relação do passado ou curta momentos carinhosos em família. Cuidados de beleza jogarão a autoestima para cima.





Câncer - 21/06 a 21/07





Boa comunicação com a equipe, novidades de amigos e informações estimulantes darão sabor ao dia que será agradável e motivador. Valerá também circular pelas redes e ampliar amizades. Com Marte em seu signo, será hora de partir para a ação, abrir caminhos e conquistar novos territórios. Se estiver só, não tenha pressa em se comprometer num relacionamento. Invista em você e alargue horizontes.





Leão - 22/07 a 22/08





Cuide das suas posses e planeje investimentos. Assuntos financeiros estarão em destaque. Bom para programar compras, pagamentos e pensar no que quer construir para o futuro. Amizades darão dicas de negócio. Você terá boas ideias para ganhar mais dinheiro ou para economizar nas contas. Júpiter aumentará seu poder e facilitará mudanças. Sonhe alto e eleve seus padrões. Sucesso pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Com Lua em seu signo, o coração falará mais alto que a razão. Visualize os sonhos e fortaleça a autoestima. Bom também para investir na sua imagem e ganhar projeção profissional. Você estará mais perto da missão e com chances de novas alianças. Novo romance poderá começar como amizade. Marque presença nas redes e amplie relações. Júpiter favorecerá o casamento.





Libra - 23/09 a 22/10





Na dúvida, siga a intuição. A sensibilidade estará amplificada, hoje. Ligue as antenas nas novidades e notícias de longe. Uma oportunidade de viagem despertará sonhos. Fique de olho também nos projetos pessoais. Planos da vida familiar poderão se concretizar. Vários planetas sinalizam ganho de prestígio e projeção. Espere por reconhecimento no trabalho. Poderão surgir propostas atraentes.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Hora de contar com as amizades, somar forças e ampliar a visão de mundo. Compartilhe informações relevantes e amplie a participação social. Conversas com amigos inspirarão reflexões importantes sobre assuntos íntimos e existenciais. Esclareça sua posição e encontre maneiras diferentes de se relacionar. Amor com confidências, novos planos, surpresas e mais companheirismo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dê um passo importante na direção do futuro. O dia trará decisões de vida e posicionamento claro nas relações. Impulsione a carreira com boas estratégias e maior exposição. Bom momento para inovar o trabalho, mudar a rotina e dar mais leveza aos relacionamentos. Parcerias e associações ficarão mais firmes. Amplie o diálogo e determine planos de longo prazo no amor. Mudanças serão positivas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Planeje uma viagem segura para curtir a natureza com o par ou formalize uma proposta de trabalho. Cenário positivo para o futuro animará o clima. Bom momento também para iniciar relações e ampliar contatos profissionais. Vários planetas facilitarão tarefas. Aumente a produção e concretize projetos. Bons resultados financeiros trarão estabilidade e segurança. Conte com sorte e boas oportunidades.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos envolverão o amor, hoje. Crie planos a dois, avalie sonhos e planeje mudanças na casa ou no lifestyle. Bom momento para desenvolver ideias e investir em novos projetos. Fique de olho nas oportunidades de crescimento financeiro. Com Júpiter na área do dinheiro, o patrimônio poderá aumentar. Conte também com ótimos resultados em negociações de trabalho.







Peixes - 20/02 a 20/03





Tome inciativas, solte seu romantismo e esquente a vida íntima. Um clima mágico envolverá uma relação especial. Você poderá se apaixonar novamente, se o coração estiver livre. Apoio incondicional à família dará recompensas, mesmo se pesar no bolso nesta fase. Investimentos na casa e transações imobiliárias terão andamento positivo. Invista em conforto e segurança. Paixão em alta!





Por: ROSA DI MAULO