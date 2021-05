HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

O dia favorece o amor, a relação com os filhos e a realização dos seus desejos. Se estiver só, alguém especial poderá chegar pelas redes e despertar paixão. Encerre uma despesa e racionalize o orçamento. O Sol iluminará caminhos de crescimento financeiro e investimentos. Aproveite os próximos três dias para acertar contas e impulsionar um novo empreendimento. Comunicações abertas!





Touro - 21/04 a 20/05





Resolva assuntos financeiros que envolvem a família e a casa e construa maior segurança para o futuro. O dia favorece acordos, transações imobiliárias e compras. Você poderá fazer bons negócios e aliviar pressões. O novo ciclo de vida, iniciado no aniversário, anuncia um período de estabilidade material e afetiva. Arrume a casa, doe coisas sem uso e dê mais leveza aos seus espaços.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Circule nas redes, amplie interações e encante. Vênus e Mercúrio em seu signo inspiram boas escolhas e novos objetivos. Atividades de grupo, projetos em parceria com amigos e estudos serão opções para enriquecer a vida e direcionar a carreira. Ligue o radar nas oportunidades. Você poderá receber convites e proposta profissional atraente. Aproxime uma amizade com palavras carinhosas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Decisões de vida visam estabilidade e futuro com mais segurança. Planeje investimentos e mudanças com calma. O que parece difícil hoje poderá ter solução inesperada em breve. Fortaleça a fé, pense positivo e aguarde o tempo de amadurecimento de ideias e projetos. Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir. Aprofunde relações, firme novas amizades e alargue horizontes.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite o dia com Lua em seu signo para cuidar da imagem, das necessidades pessoais e jogar a autoestima para cima. As interações de hoje serão carregadas de emoção. Amizades carinhosas e conversas motivadoras aquecem o coração. Avalie os sonhos e desenhe novos planos para o futuro. Hora de dar um passo maior na carreira e elevar seus padrões. Mudanças virão para melhor!





Virgem - 23/08 a 22/09





Responsabilidades aumentarão no trabalho. Excesso de demandas, propostas e convites cobrarão escolhas e rotina disciplinada. O dia será sujeito a distrações. Cheque a agenda e evite esquecimentos. Conte com maior prestígio, alianças e projeção na carreira. Bom momento para determinar metas profissionais mais altas e aumentar o poder de influência. Sucesso pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





Conquiste espaço no trabalho, motive a equipe e fortaleça a reputação. Fase de prestígio e de conquistas relevantes na carreira. Clima carinhoso e animado nas interações de hoje manterão o astral em alta. Construa relações de confiança, brilhe em reuniões e garanta resultados. Bom momento também para concretizar planos da vida familiar, mudar padrões e eliminar velhas angústias.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Rompa barreiras nos relacionamentos com conversas francas e espontaneidade. O dia trará entendimento com a família e animação com novos planos. Encerre uma pendência do passado e ganhe liberdade. Iniciativas no trabalho abrirão portas. Inove a atuação, planeje o futuro e crie estratégias. Amor com mais cumplicidade. Troca de confidências trará mais segurança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas com o par definirão rumos da vida íntima. Aposte num projeto em comum e diversifique atividades. A fase ainda será de restrições, com prioridade na proteção à sua saúde e a dos outros. Diminua o estresse e a ansiedade com caminhadas ou corrida ao ar livre e proximidade com a natureza. Júpiter facilitará os relacionamentos familiares. Amor com entendimento e estabilidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Prefira a privacidade, hoje. Um mergulho nos sentimentos esclarecerá decisões e trará soluções para tornar o cotidiano mais agradável. O humor poderá oscilar. Em compensação, o orçamento ficará mais equilibrado, com boas perspectivas de trabalho, acordos com a família e diminuição de despesas. Júpiter ampliará as comunicações. Bom período para estudar outro idioma. Mais atitude no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia favorece o amor. Imprima mais emoção na relação íntima e fortaleça vínculos especiais em sua vida. As chances de um novo envolvimento serão grandes, se estiver livre. Aproveite a conexão positiva entre Lua e Vênus para resolver assuntos do coração, aproximar os filhos e tornar a vida mais gostosa. Parcerias e associações também serão favorecidas. Harmonize os relacionamentos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite oportunidades no trabalho e aumente a produção. O dia será favorável para resgatar antigos contatos e aquecer negócios. Imprima energias positivas nos seus espaços, organize a casa e resolva assuntos financeiros. Acordos com a família darão leveza aos relacionamentos. Fase de conquistas e de muita criatividade. Aposte em planos de expansão. Comunicações abertas. Descubra novidades!





Por: ROSA DI MAULO