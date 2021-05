HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Imprima energias positivas na casa. A semana terminará com clima carinhoso na vida familiar e acolhimento. Amizades darão dicas preciosas nos negócios ou transações comerciais. O dia favorecerá contatos e acordos. Esclareça dúvidas com conversas francas no amor. Se estiver só, novo romance poderá começar com palavras doces e assuntos curiosos. Comunicações abertas.





Touro - 21/04 a 20/05





A semana terminará com saldo positivo, ótimas perspectivas na área financeira e mais estabilidade. Construa bases materiais e afetivas firmes. Hora de investir no seu futuro e ampliar a atuação profissional. Você fará boas compras hoje. Valerá se presentear com algum mimo e comemorar conquistas. A partir de hoje, Júpiter ampliará a participação social. Novas amizades à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O futuro parecerá mais atraente. Espere por oportunidades de evolução da carreira, sucesso e prestígio. A partir de hoje, Júpiter abrirá caminhos de maior realização profissional. A semana terminará com boa notícia na área financeira, segurança e mais animação. Vários planetas em seu signo destacarão sua beleza, versatilidade e seu brilhantismo. Aposte em planos de expansão.





Câncer - 21/06 a 21/07





Termine a semana com sensação de missão cumprida e mais tranquilidade. A partir de hoje, Júpiter trará otimismo, autoconfiança e horizontes mais amplos. A viagem dos sonhos se tornará mais viável. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Aumente a sintonia com a força interior e invista no seu futuro. Hora de aprofundar relações, renovar o ambiente social e contribuir com o bem da coletividade.





Leão - 22/07 a 22/08





A partir de hoje, Júpiter favorecerá mudanças e aumentará seu poder. Carinho de amizades fará diferença no seu dia. Coloque a conversa em dia, colabore com ações solidárias e espalhe energias positivas nas redes. A semana terminará com mais segurança nos relacionamentos e sucesso profissional. Hábitos e rotina de trabalho passarão por reformulações. Invista no seu futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





A entrada de Júpiter na área afetiva favorecerá casamento, associações e parcerias. Novos relacionamentos serão motivadores e benéficos. Termine a semana com carinho de amizades e notícias animadoras de longe. Comunicações profissionais estarão aceleradas. Conte com poder de influência nas redes e maior visibilidade na carreira. Resolva assuntos jurídicos ou de documentação.





Libra - 23/09 a 22/10





Brilhe publicamente, conte com ótimo desempenho em apresentações, estudos, reuniões de trabalho e também com soluções que beneficiarão a saúde. Por longo tempo, Júpiter aumentará sua produção e incentivará hábitos saudáveis. Planos de viagem ou de estudos ganharão força, planeje com inteligência e atenção aos detalhes. Cenário otimista para o futuro. Conquistas à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Avalie prazos, custos, e decida rumos. A semana terminará com animação e entusiasmo. Júpiter em harmonia com seu signo ativará sua criatividade, fortalecerá a identidade e aumentará a autoconfiança. Conexões internacionais abrirão caminhos de maior realização pessoal. Amor com mais prazer e paixão. Mude conceitos e renove os sentimentos. União familiar trará segurança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima íntimo, privacidade e entendimento com o par encerrarão a semana com paz de espírito. Por longo tempo, Júpiter favorecerá a vida familiar e o conforto. Se o plano for passar um tempo em outro lugar ou mudar para uma casa maior, você encontrará opções estimulantes. Surgirão oportunidades de realizar um sonho antigo e assumir um lifestyle diferente. Sucesso no trabalho. Amor em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Encerre a semana com saldo positivo e perspectivas positivas na área financeira. Por longo tempo, Júpiter ampliará as comunicações, os contatos e a divulgação do trabalho. Estudos, negociações e transações comerciais ganharão empurrão da sorte. Bom também para expandir a rede social e conquistar novos espaços. Amor com atitude, carinho, prazeres e surpresas gostosas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Com Júpiter, o planeta das oportunidades, por longo tempo na sua área do dinheiro, espere por crescimento financeiro e aumento de patrimônio, mesmo com as restrições da pandemia e dificuldades no trabalho. A fase será favorável para adquirir bens. A sorte caminhará ao seu lado, você poderá firmar bons negócios e garantir o futuro. Amor com planos em comum, prazeres e estabilidade.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ligue o radar nas oportunidades! Com Júpiter em seu signo por um logo tempo, otimismo, carisma, entusiasmo e autoconfiança não faltarão. Aposte nos planos de expansão e desenvolva novos projetos. Você terá muitos motivos para comemorar. A semana terminará com clima carinhoso na vida familiar e no amor, autoestima, conforto e tranquilidade. Fortaleça as bases afetivas. Novas amizades.





Por: ROSA DI MAULO