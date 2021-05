HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Ótimo momento para firmar amizades e parcerias. Responsabilidade social será tema das conversas de hoje. Assuntos de família ou transações imobiliárias cobrarão iniciativas e decisões. Investimentos futuros ficarão mais claros. Bom momento para ficar por dentro de novos modelos de negócio, empreender, ou mudar a posição profissional e ganhar poder. Reflita sobre a sua vocação e legado.





Touro - 21/04 a 20/05





Aos poucos, novo projeto de vida ganhará forma. Pesquise informações, cursos, custos e diversas opções, antes de decisões que envolverão investimentos. A fase trará melhor administração de recursos e estabilidade financeira. O dia favorecerá compras de itens de beleza, decoração e materiais de consulta. Amplie o uso de tecnologias e desenvolva novas habilidades.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conte com empatia nas interações de hoje. Beleza, autoestima, brilhantismo e versatilidade marcarão sua presença e atuação nas atividades em grupo, equipe e redes sociais. Tente não estourar o orçamento com gastos impulsivos. Aproveite a passagem de Mercúrio por seu signo para determinar prioridades e objetivos pessoais. Plutão retrógrado cobrará desapegos e mudanças no lifestyle.





Câncer - 21/06 a 21/07





Bom momento para construir maior segurança emocional e aumentar a sintonia com a força interior. Terapia e práticas espirituais trarão respostas significativas e melhor administração da sensibilidade. Avalie os sonhos, visualize o que quer para o futuro e firme novas amizades. Atividades em grupo em ritmo acelerado cobrarão concentração. O dia será sujeito a distrações, confirme compromissos.





Leão - 22/07 a 22/08





Carinho e empatia criarão um clima confortável nas interações de hoje. Bom para por a conversa em dia com amizades especiais e fortalecer sua rede de apoio. Algumas dores e inseguranças se resolverão com o tempo. O importante será ser fiel aos seus princípios e contribuir para o bem de todos. Solidifique relações, some forças e brilhe no trabalho. Carreira em ascensão. Sucesso!





Virgem - 23/08 a 22/09





Sucesso, prestígio, visibilidade e poder de influência marcarão sua atuação. Algo maior se desenhará para o futuro, hoje. Bom para determinar planos de longo prazo e firmar a posição profissional. Fase de oportunidades. Espere por alianças fortes, convites e propostas. O ambiente social poderá mudar. Abra espaço para novas amizades e grupos. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase.





Libra - 23/09 a 22/10





Autoconfiança, segurança nos relacionamentos e conquista na carreira desenharão cenário positivo para o futuro. Acertar a documentação será primeiro passo para concretizar um projeto pessoal. Planeje estudos ou viagem com antecedência. Mudanças e caminhos de sucesso ficarão mais claros. Troque confidências e some forças com a família. Apoios influentes. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amor com mais cumplicidade e decisões sérias. Desenhe planos com o par ou a família. O foco nos relacionamentos criará um ambiente protetor ao seu redor. Hora de fortalecer vínculos com posicionamentos claros e atitude. Talvez você mude de opinião ou de postura diante de acontecimentos coletivos. Bom momento para lutar por direitos e melhorar a qualidade de vida.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sonhos da vida íntima poderão se realizar. Clima carinhoso, conversas esclarecedoras e planos de longo prazo reforçarão a segurança no casamento ou numa relação especial. A rotina poderá mudar nesta fase de aumento de demandas no trabalho. Espere por sucesso nos empreendimentos. Perspectivas financeiras positivas aliviarão pressões. Harmonia e entendimento nos relacionamentos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O cotidiano ficará mais gostoso com harmonia nos relacionamentos e atividades agradáveis. A partir de hoje, Júpiter ampliará as comunicações e facilitará contratos. Aproveite para brilhar nas reuniões de trabalho, fazer contatos e iniciar relações. Valerá também marcar presença nas redes sociais e conquistar novos espaços. Cuidados estéticos e de saúde reforçarão a autoconfiança e segurança.





Aquário - 21/01 a 19/02





Entusiasmo com novos projetos acelerarão a velocidade no trabalho. Vários planetas em harmonia com seu signo anunciam mais prazer, alegria, criatividade e paixão. Planos de longo prazo estabilizarão a vida íntima e familiar. Conte com maior segurança nos relacionamentos e nas decisões. Ótimo momento para renovar estruturas, firmar um negócio imobiliário ou mudar a rotina.





Peixes - 20/02 a 20/03





Fortaleça as bases afetivas. Clima carinhoso e protetor na vida familiar e no amor darão segurança e tranquilidade. Jogue a autoestima para cima e impulsione novos projetos. Antigas relações poderão retornar com novas propostas nesta fase. Tudo fluirá positivamente. Siga a intuição e aproveite oportunidades que surgirão de maneira inesperada. Conquistas pela frente! Firme bons contratos.









Por: ROSA DI MAULO