HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Lua e Vênus darão um tom carinhoso e instigante às interações de hoje. Solte a curiosidade, descubra novidades e coloque a conversa em dia com amigos, irmãos e pessoas próximas. Amor com entendimento. Expresse os sentimentos com maior leveza. Contatos, estudos e atividades comerciais ganharão impulso. Conte com poder de negociação e ótimo desempenho em reuniões de trabalho.





Touro - 21/04 a 20/05





Encontre soluções práticas e resolva assuntos financeiros. O dia trará acertos, acordos e maior equilíbrio do orçamento. Iniciativas para divulgar o trabalho darão retorno. Impulsione as comunicações e amplie interações nas redes. Momento favorável para concretizar projetos e consolidar a carreira. Novo ciclo de vida trará maior autonomia e liberdade. Fortaleça a reputação.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Otimismo, segurança, autoestima e objetivos pessoais mais definidos darão a sensação de estar no caminho certo. Lua e Vênus em seu signo inspirarão cuidados de beleza. Novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por seu brilho, charme, simpatia e inteligência. Some forças com amizades em ações sociais, motive a equipe e abrace uma missão especial. Escolhas sábias!





Câncer - 21/06 a 21/07





Avalie os sonhos, encontre respostas existenciais e reflita sobre o futuro. O dia trará sintonia com sua força interior e sabedoria espiritual. Tudo fluirá positivamente. Dê atenção à equipe, marque presença nas redes e aprofunde relações. Intuição aguçada e sensibilidade amplificada iluminarão projetos pessoais e decisões de vida. Aproveite a passagem de Marte por seu signo para por planos em ação.





Leão - 22/07 a 22/08





Clima carinhoso, conversas interessantes e empatia marcarão as interações de hoje. Bom para conversar com amigos, impulsionar atividades de grupo e firmar relações. Contribua com a coletividade através de ações efetivas e faça diferença no mundo. Associações serão positivas. Amplie conexões e formalize parcerias. Inovações na carreira. Diversifique atividades e mude a rotina.





Virgem - 23/08 a 22/09





Hora de brilhar, fazer sucesso, aumentar a visibilidade profissional e o prestígio. Com vários planetas na área da carreira, espere por mais sucesso e popularidade. Bom momento para se expor, firmar alianças e expandir a atuação. Planos para o futuro ficarão mais definidos. Determine metas mais altas e assuma seu poder. O ambiente social passará por renovação. Novas amizades à vista!





Libra - 23/09 a 22/10





Momento importante de formalizações e investimentos no seu desenvolvimento. Vários planetas desenharão cenário positivo para o futuro e reforçarão a autoconfiança. Espere por mais prestígio e projeção profissional. Notícias de longe tocarão o coração. O dia favorecerá conexões internacionais. Planeje viagem com antecedência, ou acerte a documentação. Estratégias certeiras no trabalho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sentimentos profundos motivarão mudanças e intensificarão a vida íntima. Troque confidências com o par, a família e estabilize os relacionamentos. Amor com mais confiança. Novos planos a dois trarão entusiasmo e esperanças de dias melhores. Prepare o coração para fortes emoções, hoje. Rotina disciplinada e trabalho remoto manterão a saúde em equilíbrio. Novidades atraentes de longe.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lindo momento no amor. Vários planetas anunciam clima carinhoso, harmonia e entendimento com o par. As conversas de hoje definirão rumos e planos de longo prazo para a vida íntima. Espere também por convite de associação e perspectivas financeiras positivas. Você poderá firmar uma proposta poderosa de trabalho ou aprovar um orçamento. Sucesso nos empreendimentos! Faça bons acordos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Dia bastante produtivo no trabalho e cuidados de saúde. Você poderá firmar um contrato de longa duração que trará estabilidade financeira. Ambiente agradável e harmonia nas relações cotidianas darão mais leveza à vida. Dê um toque de arte e beleza aos seus espaços. Criatividade e inspiração não faltarão. Comemore uma conquista e renove os sentimentos. Um projeto a dois decolará.





Aquário - 21/01 a 19/02





Brilhe, crie, conquiste novos espaços e dê vazão aos seus talentos. O dia trará conquistas no trabalho e na vida pessoal. Planos de longo prazo no amor e decisões de vida darão segurança. Aposte em planos de expansão e inovações. Ideias geniais enriquecerão sua atuação. Bom momento para iniciar atividades, retomar o treino e aumentar a responsabilidade com a saúde. Movimente o corpo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Deixe a casa mais bonita, com atenção aos detalhes, organização e conforto. O dia trará momentos carinhosos com a família, lindas lembranças e muitas emoções. Talvez bata saudade de alguém especial ou de outras épocas. Relações importantes em sua vida que andaram distantes poderão fazer contato. Espere também por conquistas pessoais e acordos financeiros. Casamento em alta!









Por: ROSA DI MAULO