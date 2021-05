HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Manter o que você já tem, ou mudar o papel profissional e apostar em outra atividade serão as reflexões do dia. Com Lua nova na área do dinheiro, você poderá começar um empreendimento, firmar um negócio, solicitar financiamento ou administrar posses e patrimônio com clareza. Aproveite as próximas quatro semanas para encontrar soluções financeiras e fortalecer as bases materiais.





Touro - 21/04 a 20/05





Novo ciclo começará para valer a partir de hoje, com Lua nova em seu signo. Jogue a autoestima para cima e decida rumos. Comunicações, contatos e estudos ganharão impulso extra. As próximas quatro semanas trarão mais liberdade e independência. Espere por bons resultados de trabalho e estabilidade financeira. A fase será de oportunidades de expansão e de evolução da carreira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sonhos reveladores e autoconhecimento marcarão esta Lua nova que poderá renovar crenças e expandir a consciência. As próximas quatro semanas serão produtivas na terapia e atividades criativas. Encerre um longo ciclo com maior liberdade interior e autoconfiança. Com Vênus e Mercúrio em seu signo, amizades e novas relações trarão novidades estimulantes. Poder de atração em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Atividades em grupo e posição de destaque na equipe de trabalho marcarão esta Lua nova que também renovará o ambiente social. Aproveite as próximas quatro semanas para ampliar sua rede, aprofundar vínculos e iniciar relações que poderão se tornar estáveis e duradouras. Chances para o amor virão no pacote, se o coração estiver livre. Novo romance poderá começar como amizade.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuma posição de destaque na carreira. A Lua nova inaugurará uma fase de sucesso e de projeção profissional. Aproveite as próximas quatro semanas para inovar a atuação e ganhar popularidade. Amizades apoiarão seus projetos. Ótimo período também para se associar. Conexões internacionais, ou com pessoas de outras localidades estarão abertas. Notícias encorajadoras de longe.





Virgem - 23/08 a 22/09





Planos de estudo, de viagem e conexões internacionais devolverão o entusiasmo nesta Lua nova. As próximas quatro semanas trarão prestígio e maior poder de influência. Bom para consolidar a carreira e conquistar alianças influentes. Espere também por propostas profissionais atraentes e sucesso dos empreendimentos. Clima mágico e confiança no amor. Um sonho a dois poderá se realizar.





Libra - 23/09 a 22/10





Resolva assuntos de família e ganhe tranquilidade. A Lua nova favorecerá mudanças, planejamento do futuro e eliminará velhas angústias. Aproveite as próximas quatro semanas para se fortalecer interiormente, cuidar da saúde e promover um estilo de vida mais equilibrado. Passo maior na carreira trará poder e prestígio. Crie estratégias e impulsione novo projeto. Conquistas pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Uma surpresa no amor inaugurará uma fase de maior satisfação e intensidade. A Lua nova favorecerá o casamento e associações. Aproveite as próximas quatro semanas para ampliar relacionamentos, aprofundar vínculos com parceiros e renovar os sentimentos. Conversas íntimas darão segurança. Planos da vida familiar poderão se concretizar. Encerre processos do passado e siga mais livre.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Comece um trabalho, ou tratamento de saúde. A Lua nova poderá trazer o emprego dos sonhos, ou fortalecer sua posição na ocupação atual. As próximas quatro semanas trarão sucesso e bons resultados financeiros. Estabilize relações, organize a rotina e torne o cotidiano mais gostoso. Amor com entendimento e apoio mútuo. As conversas de hoje darão segurança e aval para mudanças.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Esta Lua nova em harmonia com seu signo será especial no amor. Espere por surpresas gostosas do par e clima quente na vida íntima. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. As próximas quatro semanas serão animadas e inspiradoras. Conte também com muita criatividade e autoconfiança. Novos planos influenciarão mudanças no projeto de vida. Firme um contrato e estabilize o trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Comece nova fase na vida familiar. Autoestima, segurança nas relações e casa mais confortável marcarão esta Lua nova que fortalecerá suas estruturas e criará bases firmes para o futuro. Aproveite as próximas quatro semanas para tornar a rotina mais gostosa. Cuidados de saúde incluirão atividade física e hábitos disciplinados. Ótimo também para impulsionar o trabalho com novos projetos.





Peixes - 20/02 a 20/03





A cabeça estará à mil com novas ideias, contatos poderosos e decisões de investimentos. A Lua nova ativará as comunicações. Atividades comerciais ganharão impulso extra. Aproveite as próximas quatro semanas para se entender com parceiros de trabalho ou equipe e concretizar novos projetos. Conte com harmonia familiar. Acordos financeiros e solução de pendências trarão mais tranquilidade.









Por: ROSA DI MAULO