HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

A semana pedirá cautela e maior margem de segurança. Não será fase de se atirar num negócio sem antes avaliar a consistência da proposta e dos parceiros. Dê um passo por vez. Melhor demorar e acertar no alvo do que se frustrar. Planeje estratégias e olhe longe. O plano de carreira poderá mudar. Conexões poderosas ampliarão opções. Analise detalhes de um contrato ou acordo financeiro.





Touro - 21/04 a 20/05





Um plano de longo prazo poderá se firmar. Renove a imagem profissional com o lançamento de um projeto mais abrangente. Você ganhará poder de influência e prestígio. A semana trará projeção e retorno financeiro. Aprenda novas linguagens. Espontaneidade e posicionamento diante de notícias e assuntos de interesse público contarão pontos a seu favor. Troque o teórico pelo prático.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Cuide da reputação e exerça sua autoridade. A semana trará questionamentos íntimos e mudança de filosofias. Assuma um lifestyle diferente, confie no futuro e ganhe liberdade. Tudo parecerá mais simples se você se concentrar no essencial, der crédito à intuição e viver um dia por vez. Resolva assunto financeiro com uma amizade de maneira direta. Encerre um ciclo e renove os sentimentos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Compromisso profundo com a vida e o futuro eliminará velhas angústias. Aproveite a semana para desenhar estratégias de trabalho, aprofundar o tom das conversas com amizades e equipe, fortalecer a posição no grupo e pensar coletivamente. Decisões de vida, poder de conquista e de ação acompanharão a passagem de Marte por seu signo. Intensifique o treino e cuide do corpo.





Leão - 22/07 a 22/08





Atenção aos relacionamentos será primordial nesta semana. Demandas aumentarão e cobrarão planejamento. Some forças com uma amizade especial num projeto profissional. A fase trará inovações e diversificação de atividades. Assuma mais poder no trabalho. Sucesso, visibilidade e novas propostas alavancarão a carreira e redefinirão o futuro. Amor com novos conceitos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Suba um patamar na carreira. A semana será de muito trabalho e de propostas atraentes. Novos caminhos se abrirão e balançarão estruturas. Ganhe prazo para pensar e tome decisões com calma. Você estará à frente de causas relevantes. Abrace a missão e faça diferença no mundo. Cuidados de saúde serão prioridade. Assuma novos hábitos e discipline a rotina. Amigos incentivarão mudanças.





Libra - 23/09 a 22/10





Semana com muitas responsabilidades e compromisso com mudanças. Bom período para investir no seu desenvolvimento, idealizar projetos e impulsionar a carreira. Assuma mais poder, lidere e exerça seus talentos. Conversas com a família ajudarão no planejamento de mudanças e cuidados com a saúde. Conte com bons apoios para equilibrar as emoções e manter a tranquilidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana trará aumento de demandas e de responsabilidades com a família. Encare conversas delicadas, acolha necessidades e resolva pendências. Conversas num tom mais profundo com o par redefinirão os rumos da vida íntima. Assuntos do passado ou de moradia interferirão. Talvez precise rever prazos e planos de uma viagem ou de um projeto a dois. Trabalho e casa com reformulações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Foque nas soluções práticas e acelere a produção. A semana será agitada no trabalho, negociações comerciais ou nos estudos. Você poderá obter bons resultados financeiros e aliviar tensões. Espere também por maior entendimento com o par. Associações e projetos em parceria poderão se firmar e tornar as perspectivas mais positivas. Harmonize relações cotidianas com solidariedade e cooperação.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Preocupações financeiras ativarão sua criatividade. Aproveite a semana para desenvolver ideias e projetos. Fique de olho nos investimentos, você poderá fazer alterações, ou aumentar o controle e evitar imprevistos. Tensões nas relações familiares serão amenizadas por bons acordos. Exponha suas necessidades e expectativas. Amor com mais atitude e novos planos. Vença barreiras.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões sérias e maior segurança nas escolhas criarão bases firmes na vida afetiva e familiar. Resolva assuntos práticos da casa e garanta mais funcionalidade. O ritmo de trabalho será acelerado nesta semana. Valerá retomar o treino ou iniciar um programa de exercícios e diminuir a ansiedade. Experiências do passado ganharão nova perspectiva. Valorize a história de vida e resgate relações.





Peixes - 20/02 a 20/03





O clima continuará agitado nos relacionamentos e nas comunicações nesta semana. Esclareça dúvidas, brilhe em reuniões de trabalho e firme novas parcerias. Conexões poderosas movimentarão negócios e abrirão portas para o futuro. Cuide da energia da casa e realize sonhos da vida pessoal. Amor com mais entusiasmo, prazeres e cumplicidade. Discuta detalhes de um projeto em comum.





Por: ROSA DI MAULO





***