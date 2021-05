Homem suspeita estar com Covid e seis dias depois é encontrado morto dentro de casa em MS

Segundo a polícia, proprietária do imóvel onde corpo foi encontrado, informou que homem reclamou de dores e que suspeitava estar com coronavírus, em Campo Grande.

Caso foi registrado na Depac Centro, em Campo Grande ©Chico Gomes/TV Morena

Um homem de 36 anos que suspeitava estar com Covid-19 foi encontrado morto na noite deste sábado (8), no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. Segundo a polícia, o corpo estava em cima da cama da residência onde a vítima morava.





Conforme a proprietária do imóvel, o homem que há seis reclamou estar sentindo alguns sintomas da doença, foi visto com vida na última quinta-feira (6).





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ao sentir falta da vítima, o patrão dele foi até o local e ao solicitar uma chave reserva para entrar na residência, a dona da casa encontrou o homem morto.





Equipes do Corpo de Bombeiros e perícia foram acionados. Por determinação policial, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.





Por G1MS/TV Morena