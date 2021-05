Grande amplitude térmica e tempo seco marcam quarta-feira em Mato Grosso do Sul

O clima característico do outono está cada vez mais presente no dia a dia do sul-mato-grossense com manhãs geladas e tardes quentes e com baixa umidade do ar.





Uma frente fria que avança pelo sul do País aliada a um forte sistema de alta pressão sobre a região central da Argentina também está contribuindo para manhãs mais geladas em Mato Grosso do Sul.





As condições para esta quarta-feira (5) são de céu claro a parcialmente nublado em todo Estado.





Neste dia o Estado continua em alerta para umidade relativa do ar que pode atingir os 20%, especialmente durante a tarde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível considerado aceitável de umidade relativa do ar é acima de 30%. Abaixo disso há riscos de problemas de saúde que afetam principalmente as vias respiratórias.





Durante a madrugada as mínimas podem registrar 13°C no Estado, mas as temperaturas sobem rapidamente e a máxima pode chegar aos 36°C, especialmente na região pantaneira.





Por: Mireli Obando