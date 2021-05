Governo Presente: Em reuniões com prefeitos, governador assume compromissos com mais 14 municípios

©Edemir Rodrigues

Na nova etapa do Governo Presente, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário Eduardo Riedel (Infraestrutura) receberam 14 prefeitos em Bonito e Ponta Porã, nesta quinta-feira (20).





Em Ponta Porã, foram atendidos oito prefeitos, da cidade sede e dos municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Sete Quedas e Tacuru.





Reinaldo Azambuja explicou que o novo formato foi escolhido por conta da pandemia de Covid-19. "No Governo Presente e municipalista fazemos a prospecção e combinamos novos investimentos que serão feitos. Ponta Porã tem as suas prioridades, que não são as mesmas de Antônio João. Cada município tem as suas particularidades. Fizemos um evento com todos os protocolos de segurança. Por isso, não estamos recebendo todos os vereadores, líderes e secretários municipais como foi da outra vez", disse.

Obra reivindicada pela população, atendida pelo Governo do Estado ©Edemir Rodrigues

Já Eduardo Riedel lembrou que muitos projetos do Governo Presente estão em execução, mas que novas obras ainda serão lançadas. "É uma calibragem, nós tivemos eleições municipais. Temos projetos em andamento desde que foram lançados no ano passado e agora uma prestação de contas com os prefeitos, tem reeleitos e novos, e a confirmação daqueles projetos que foram estabelecidos lá no Governo Presente. Os projetos estão estruturados, em andamento, e outros novos estão sendo colocados".





Além de receber as demandas dos prefeitos, o governador Reinaldo Azambuja também visitou a construção do Contorno Rodoviário Norte. No valor de R$ 22,277 milhões, a obra está em estágio avançado.





Reinaldo Azambuja destacou a importância de tirar os caminhões do centro da cidade. "O anel rodoviário é uma obra muito sonhada pela população, nessa grande parceria com o prefeito Helio Pellufo e o secretário Eduardo Riedel, está praticamente finalizado o trecho Norte e estamos projetando com a prefeitura o trecho Sul. Foi dito lá atrás que era um sonho e hoje está se transformando em realidade. Tira o trânsito pesado do centro da cidade e traz conforto tanto para quem transporta as riquezas quanto para a população”, disse.





Por: Paulo Fernandes, Subcom