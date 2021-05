Governo Presente desembarca na região Norte e do Pantanal nesta sexta-feira

©CHICO RIBEIRO

A semana termina com a passagem do gabinete itinerante do Governo de Mato Grosso do Sul. Na segunda etapa do Programa Governo Presente, o governador Reinaldo Azambuja inicia sua agenda desta sexta-feira (28), atendendo os prefeitos da região Norte. Em Coxim, Reinaldo trata das demandas dos municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Pedro Gomes, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora.





A visita, além de atualizar as demandas destas cidades, servirá para calibrar os projetos criados a partir da primeira etapa do Governo Presente. "Nossa gestão tem o perfil municipalista dede o primeiro ano de mandato. O Estado governa para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, sem distinção", frisou Reinaldo.





Na sequência, o governador e o staff estadual chegam em Aquidauana, às 14h desta sexta-feira (28), para atender prefeitos de do município sede (Aquidauana), Anastácio, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Maracaju, Miranda e Terenos.





Nesta nova etapa, denominada Governo Presente e Municipalista, a proposta é apresentar o andamento do que já foi feito e receber novas demandas. A segunda semana de reuniões contempla 30 municípios





Por: Beatricce Bruno, Subcom