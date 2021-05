Governador sanciona lei do deputado Renato Câmara

deputado estadual Renato Câmara (MDB)

Nesta terça-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja, sancionou, por meio de proposição do deputado estadual Renato Câmara (MDB) a Lei nº 5.656, de 10 de maio de 2021, que insere no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Semana Sul-Mato-Grossense do Leite.





A partir de agora, na Semana em que houver o dia 1º de junho, Dia Mundial do Leite, o poder executivo irá estimular ações visando a promoção e o apoio à atividade leiteira, bem como envolver as instituições ligadas ao setor, com intuito de colaborar para o desenvolvimento da cadeia produtiva.





O deputado Renato Câmara, coordenador-presidente da Frente Parlamentar do Leite, propôs a mudança, entendendo que era necessária atualizar a referida legislação. “O leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, ficando à frente de produtos tradicionais como café e arroz. O agronegócio do leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. Por isto, era de extrema importância que o poder executivo também criasse ações públicas para estimular este setor”, avalia o parlamentar.





Com a sanção do governador o poder executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá promover, na Semana Sul-Mato-Grossense do Leite, a realização de palestras educativas, simpósios, entre outros tipos de eventos, bem como a divulgação na mídia, boletins informativos e outras formas de publicidade no sentido de fortalecer a cadeia produtiva.





ASSECOM