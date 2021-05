Governador assina convênios para reforma de escola e ampliação de creche em Maracaju

Em mais um investimento no setor de educação, o governador Reinaldo Azambuja assinou nesta segunda-feira (24) dois convênios para reforma da Escola Municipal João Pedro Fernandes e a construção de refeitório no Centro Integrado de Educação Infantil Maria Dalphina, em Maracaju.





A solenidade ocorreu no gabinete da Governadoria, tendo a presença do prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan. O projeto da reforma da escola terá um investimento de R$ 1,6 milhão do governo estadual. A unidade é a mais antiga da cidade, com 750 alunos, onde é oferecido o ensino fundamental.





“Eu tive o prazer de estudar lá e fazer todo meu ensino fundamental nesta escola. Este convênio vai permitir uma transformação na unidade, ampliar as salas de aula para receber mais alunos. Muito contente de fechar esta parceria com o município”, descreveu o governador Reinaldo Azambuja.





Governador Reinaldo Azambuja assina os convênios para Maracaju (Foto: Chico Ribeiro) O prefeito José Marcos Calderan destacou que esta reforma chega em “boa hora” para a escola, que é uma das mais tradicionais da cidade. “O governador demonstra empenho e entusiasmo em nos ajudar em mais um projeto, a escola precisava desta reforma e fomos atendidos. Mostra que a mão está estendida para Maracaju”.Governador Reinaldo Azambuja assina os convênios para Maracaju (Foto: Chico Ribeiro)





Também foi assinado convênio para construção do refeitório no Centro Integrado de Educação Infantil Maria Dalphina, com apoio de R$ 100 mil do governo estadual. “Vamos ampliar a creche, que inclusive inaugurei como prefeito no ano 2000. Isto é mais uma parceria do governo com os 79 municípios”, ressaltou o governador.





O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, ponderou que é um projeto do Estado readequar as estruturas de ensino. “Vai além de uma reforma, é a estruturação da educação, é o caminho para trazer aos alunos maracajuenses melhores estruturas e, consequentemente, melhores aprendizados. Esta é mais uma parceria com os municípios, devolvendo investimentos para população, desta vez em uma creche e escola”.





Além do governador, participaram da solenidade o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o secretário em exercício de Educação, Edio Antônio Resende, o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, do presidente da Câmara Municipal, o vereador Robert Ziemann e do secretariado de Maracaju.





Por: Leonardo Rocha, Subcom