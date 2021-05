GLÓRIA DE DOURADOS| Vítima da covid, prefeito não consegue se alimentar e é internado

Aristeu Nantes (Patriota) teve confirmação da doença no dia 25 de abril e está internado desde domingo

Sem conseguir se alimentar, prefeito Aristeu Nantes (Patriota) segue internado para evitar piora no quadro da covid-19 ©ARQUIVO

O prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Nantes (Patriota) está internado na Maternidade Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória, no próprio município para tratar as complicações da covid-19.





Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura o chefe do Executivo está de atestado médico desde o dia 25 de abril. Ele acabou necessitando de internação hospitalar após apresentar fraqueza e não conseguir se alimentar por falta de paladar.





A informação é que o procedimento foi feito como medida de prevenção para evitar a complicação da doença. O prefeito está se comunicando com a equipe via WhatsApp e afirma estar melhorando. Ele não foi afastado do cargo até o momento e tem contato com o auxílio administrativo do vice-prefeito Amadeu de Moura (MDB).





Casos – Além de Aristeu, continua internado no Hospital Regional de Ponta Porã o prefeito de Paranhos, Donizete Viaro (MDB). Ele recebe ajuda do oxigênio e permanece com previsão de alta nesta semana.





Até o momento Mato Grosso do Sul já perdeu sete políticos com mandato eletivo que forma vítimas da covid-19. São eles: deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vereador de Terenos, José Agostim Acosta Neto (PSDB), vice-prefeita de Inocência Neusa Junqueira (PL), vereadora de Angélica Neli Fancicani (PDT), vereador de Tacuru Paulo Mello (PTB), vereador de Costa Rica Antônio de Oliveira (PSDB) e o prefeito de Miranda Edson Moraes (PSDB).





Por Gabriela Couto