Fim de semana será de tempo firme em Mato Grosso do Sul

Neste fim de semana uma massa de ar seco ganha força e favorece dias de tempo firme e seco no Centro-Oeste do País. Em Mato Grosso do Sul as manhãs ainda serão frias, e as temperaturas voltam a aumentar gradativamente ao longo do dia.





Uma área de alta pressão vai inibir a formação de nuvens de chuva e favorecer grandes amplitudes térmicas e baixos índices de umidade relativa do ar que podem atingir 30% nas horas com temperaturas mais elevadas. Além de prejudicar a saúde humana e a agricultura, é necessário manter atenção para possíveis focos de queimadas.





Neste sábado (8) as condições estimadas são de tempo parcialmente nublado a claro em todo Estado. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 90% a 30%.





As temperaturas hoje podem registrar mínima de 10°C e máxima de 30°C. As menores temperaturas estão estimadas para municípios da região sul e as maiores para a costa leste e região do bolsão.





Em Campo Grande o sol aparece com alguns períodos de nublado durante todo o sábado. As temperaturas variam entre 14°C a 28°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, CPTEC/INPE e Somar)