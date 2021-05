Encontro discute sobre a elaboração de Zoneamento Econômico e Ecológico nos municípios

Na tarde desta quarta-feira (19), ocorreu uma reunião virtual da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, na qual o deputado Renato Câmara é coordenador-presidente, e foi discutido sobre o Zoneamento Econômico e Ecológico dos municípios de Dourados e Aquidauana, porém participaram também representantes do legislativo e executivo dos municípios de Jardim, Jaraguari, Caracol e Corumbá.





O encontro teve como principal objetivo ajudar na elaboração do plano diretor dos municípios, pois assim, os gestores conseguem identificar qual a melhor maneira de fazerem intervenções nos seus territórios. “Essa iniciativa teve como prioridade a sensibilização e apresentação de estudos para discutirmos e avaliarmos novos passos com os vereadores e prefeituras, para colocarmos as ações em prática. Neste encontro tiramos as dúvidas acerca da ferramenta do Zoneamento Econômico e Ecológico contribuindo com o desenvolvimento sustentável desses municípios”, explica o deputado Renato.

Coordenador do projeto de pesquisa “Alfabetização Cartográfica utilizando o Zoneamento Econômico e Ecológico Campo Grande”, Fábio Martins Ayres, professor de Geografia Licenciatura e Bacharelado da UEMS/Campo Grande, apresentou os estudos e análises acerca do tema, mostrando aos representantes do legislativo e executivo a importância destas avaliações para seus planos diretores. “Como professor há 20 anos, participei do Zoneamento Ecológico Econômico e planos de manejo e diretor do estado, por isto reconheço a relevância deste encontro para fazermos uma leitura de todo o território e complementar o plano diretor. Essa integração é muito boa, pois todas as esferas trabalhando juntas apresentam bons resultados. Fico muito satisfeito com essa sensibilização que o deputado teve sobre esse instrumento que contribui muito com as questões ambientais e da gestão territorial nos municípios”, declara Ayres.





Também membro do grupo de estudos sobre Zoneamento Econômico e Ecológico, a doutora em Ecologia e mestre em Ecologia e Conservação, Maria Helena da Silva Andrade, avalia que a reunião foi muito positiva. “Percebemos que vários municípios do estado estão deflagrando o processo de revisão de seus planos diretores, então essa reunião foi de extrema relevância, porque faz com que o conhecimento acerca desta pauta chegue até as prefeituras e câmaras de vereadores. O resultado são municípios sensibilizados a respeito da necessidade da elaboração deste plano nos seus municípios, que muitos desconhecem. E o deputado Renato é diferenciado, pois em todos estes anos como pesquisadora, nunca havia encontrado tanto acolhimento por parte de um parlamentar, ele tem se mostrado muito sensível a estas pautas”, comenta a doutora Maria Helena.





O vereador Sargento Cruz da cidade de Aquidauana, participou do encontro e destaca de que maneira as informações que obteve poderão contribuir na elaboração do plano diretor do município. “Estamos discutindo o plano diretor da cidade e com isto poderemos analisar a aptidão de cada área, vermos também questões de saneamento básico, e estes estudos vieram a contribuir com medidas que vão ajudar no crescimento ordenado no nosso município”, conclui Cruz.





ASSECOM