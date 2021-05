Eldorado Brasil seleciona novos trabalhadores para início imediato em Água Clara

Em 2021, a empresa contratou mais de 300 pessoas em Mato Grosso do Sul.

Nesta semana, a Eldorado Brasil realiza processo seletivo para sua operação no município de Água Clara. As vagas são para líder e ajudante florestal, motorista, mecânico, borracheiro e operador de trator – abertas também aos profissionais de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo, com disponibilidade para morar em Água Clara ou trabalhar alojado. Em 2021, mais de 300 pessoas já foram contratadas pela empresa em Mato Grosso do Sul.





Após avaliação de currículo, a equipe de recrutamento agendará entrevista, seguindo rígidos protocolos sanitários para manter a segurança dos candidatos e colaboradores da empresa. Para participar da seleção, interessados devem se cadastrar pelo site www.eldoradobrasil.com.br , clicando em ‘Trabalhe Conosco’ - ou enviar o currículo para um dos e-mails abaixo:













Os aprovados seguirão para entrevista com o líder operacional, última fase antes da contratação. As oportunidades estão abertas a todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero. Entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, vale refeição/alimentação e prêmio de produção. Abaixo, os pré-requisitos para cada uma das vagas:





· Líder de Operações Florestais: experiência em gestão de equipes, conhecimento em operação florestal, ensino médio completo e CNH B.





· Ajudante Florestal: ensino fundamental incompleto.





· Operador Trator: ensino fundamental, CNH B experiência na função





· Motorista: Pipa, Carga Seca e Munk. Requisitos: CNH D, ensino fundamental completo e experiência na função.





· Mecânico: CNH B ou D, ensino médio completo e conhecimento em limpeza e manutenção.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com 5 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano.









ASSECOM