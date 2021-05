DOURADOS| Servidores da Prefeitura podem fazer perícia médica de forma on-line

“Central de Perícias Médicas do Município” realiza os procedimentos para a Perícia Médica dos servidores municipais com apresentação de documentos via e-mail ou WhatsApp





A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da Semad (Secretaria Municipal de Administração), regulamentou a criação da Central de Perícias Médicas do Município. Agora, os servidores públicos municipais concursados poderão realizar os procedimentos para a Perícia Médica de forma on-line. De acordo com o decreto nº 2.724 de 8 de Julho de 2020, “Regulamenta a Perícia Médica e Cria a Central de Perícias Médicas do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá providências.”





“O servidor encaminha o atestado, o laudo, as receitas médicas e não precisa vir presencialmente. Ele pode fazer tudo de forma on-line, que chamamos de via indireta, só com análise dos documentos”, explica Daniele Siori Vieira Teles, coordenadora da Central de Perícias.





Dentre os principais atendimentos estão: Perícia Admissional; Retorno ao trabalho; Afastamento para tratamento da própria saúde; Incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho e Readaptação funcional. Ressaltando que, tudo conforme a legislação municipal em vigor relacionada a cada caso. “Pode acontecer do médico chamar o servidor presencialmente, mas isso depende de cada caso”, avisa Daniele.





Os atestados médicos acima de quatro dias devem ser encaminhados para os e-mails centraldepericia@dourados.ms.gov.br ou keyla.merlim@dourados.ms.gov.br ou pelo aplicativo WhatsApp (67) 3033-9650.





Fique atento!





A partir de agora, os e-mails pericia@previd.ms.gov.br beneficio@previd.ms.gov.br não receberão mais os atestados médicos. “É importante que os servidores fiquem atentos porque esses dois e-mails não estão mais recebendo os documentos”, informa Daniele.





Serviço





Avenida Weimar Gonçalves Torres, nº 3.215, sala D. WhatsApp (67) 3033-9650.





ASSECOM