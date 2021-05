DOURADOS| Semed faz parcerias que beneficiam a Rede Municipal de Ensino

As medidas foram firmadas com o IFMS e o Sebrae na última sexta-feira

A Prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação), tem realizado parcerias que beneficiam a educação no município. Na última sexta-feira (30), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) firmaram um acordo de cooperação com a secretaria.





De acordo com a secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, essas parcerias são importantes para ajudar no desenvolvimento das ações. “Cada uma vem com finalidades diferentes. O IFMS, nos oferece alunos que farão estágio na sede da secretaria, e o Sebrae é uma alternativa para as escolas que desejam instaurar o ensino técnico”, explica.





O primeiro projeto, que se trata de uma parceria com o IFMS, do Campus de Dourados, que empresta seis estudantes para colocar em prática o estágio presencial na Semed. Os alunos são de turmas do ensino médio e irão atuar na área de TI (Tecnologia da Informação) na secretaria.





O segundo, voltado para a educação empreendedora, se trata do JEPP (Jovens Empreendedores: Primeiros Passos), curso disponibilizado pelo Sebrae, que prevê um esquema de ensino que cobre todo o ensino fundamental. A parceria foi realizada com a Semed, mas cada instituição pode escolher se adere ao programa ou não.





“Esse programa busca estimular os estudantes a pensar de forma empreendedora desde a infância. Nós estamos apresentando o programa aos diretores da REME (Rede Municipal de Ensino) e fica a critério deles se haverá a adesão. O programa será posto em prática quando as aulas presenciais retomarem”, conta Ana Paula.





O JEPP está estruturado em 9 cursos independentes, que contemplam cada ano do ensino fundamental. A partir de histórias, os estudantes são instigados a desenvolver o comportamento empreendedor e a vivenciar as etapas de um plano de negócios. Os cursos têm grade com duração que varia entre 22h e 30h presenciais. Os professores que ministram as aulas passam por capacitação.





Grade de ensino proposto pelo programa:





1º Ano – O mundo das ervas aromáticas

2º Ano – Temperos naturais

3º Ano – Oficina de brinquedos ecológicos

4° Ano – Locadora de produtos

5º Ano – Sabores e cores

6° Ano – Eco Papelaria

7° Ano – Artesanato sustentável

8° Ano – Empreendedorismo social

9º Ano – Novas ideias, grandes negócios





ASSECOM