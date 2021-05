DOURADOS| Prefeitura realiza mais de 367 quilômetros de patrolamento em três meses

Cerca de 80% do serviço está concentrada na área rural, informa Semop

A Prefeitura de Dourados já realizou mais de 367 quilômetros de patrolamento no município. Cerca de 80% desse serviço contempla a área rural, com 297 quilômetros, e os outros 20% estão na área urbana, com 70 km de patrolamento já realizado. Os serviços contemplam vias urbanas, aldeias e estradas vicinais. Os trabalhos foram realizados entre fevereiro e maio, período em que houve uma redução no número de chuvas.





De acordo com o secretário municipal de Obras, Luis Gustavo Casarin, atualmente, quatro frentes de trabalhos atuam no município. Até a última quarta-feira (12) foi feito o patrolamento em mais de 38 pontos.





Entre eles estão as aldeias indígenas Bororó e Jaguapirú, o Distrito Verde e outros acessos como, por exemplo, Travessão da Panambizinho, Travessão da 3ª à 8ª Linha, Travessão da Capela, Travessão da Jararaca, Travessão do Barreirinho, Travessão do Guassu, Travessão do Hiromi, Travessão do Potreirito e Travessão do Leoni, na Vila São Pedro.





“Nós temos atuado em quatro frentes de serviços, espalhadas por diversos pontos do município. Com o trabalho acelerado, dependendo da demanda da região, conseguimos concluir as ações em até dois dias, já seguindo para outro local. Nós temos aproveitado enquanto o período de chuvas não chega para dar celeridade a essas ações”, destaca.





Apenas nas aldeias foram contemplados cerca de 63 km e em todo o trajeto foi incluída a limpeza das vias. Na Aldeia Bororó foram realizados 31 km de patrolamento e na Aldeia Jaguapiru, 32 km.





Já na área urbana, foram realizados serviços em 13 pontos diferentes, entre eles estão as Sitiocas Campo Belo 1, 2 e 3, Chácaras Califórnia e Cidélis, nas comunidades Vila Mariana e Vitória, nos distritos de Ithaum e Vila São Pedro, nos bairros Jardim Alhambra, Jardim Syrua Rasselem, Parque das Nações I e Residencial Pelicano.





“Alguns desses locais nunca haviam recebido o patrolamento e decidimos realizar esse trabalho para garantir qualidade no acesso e locomoção destas pessoas que moram por ali. Com a melhoria, facilita a chegada de serviços, como o SAMU”, aponta. As ações fazem parte do cronograma realizado pelo município. Ainda foram realizados mais de 46 km de cascalhamento e construídas 286 caixas de contenção de águas.





ASSECOM