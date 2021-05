DOURADOS| Prefeitura fará estudo de concessão de área para construção de sede para Casai

A Casa da Saúde Indígena é responsável por prestar todo atendimento as comunidades em Dourados

O prefeito Alan Guedes recebeu nesta quarta-feira (5) representantes da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e da comunidade indígena de Dourados. A secretaria pede a concessão de uma área pública para que seja construído um polo próprio da Casai (Casa da Saúde Indígena) que fornece o atendimento nas aldeias. O vereador Sérgio Nogueira acompanhou as tratativas.





De acordo com a chefe da Casai de Dourados, Sidneide Alves, atualmente existe um prédio no município, mas o qual depende de aluguel. Através de um recurso conquistado no Governo Federal, houve a autorização para elaborar um projeto que contemple a construção de um espaço físico.





O atendimento aos indígenas não ocorre no prédio, mas é de lá que parte toda a logística e administrativo. Estão armazenados os medicamentos, a coordenação e os veículos usados para ir até as aldeias levar essa assistência à comunidade.





“Nesse espaço nós trabalhamos para garantir que a comunidade indígena receba todo esse apoio sem precisar sair da aldeia. Na sede, nós temos farmácia e temos olhado para diversas questões presentes na comunidade. Com o novo prédio, esse trabalho será facilitado, pois se tratará de uma estrutura nova, com planejamento voltado para estas ações”, aponta Sidneide.





O prefeito Alan Guedes apontou que irá dar início a um estudo com os secretários do município para procurar um terreno que atenda da melhor forma a demanda. “Nós precisamos de um tempo para elaborar estes estudos, mas assim que for definido será realizada uma nova reunião para então encaminhar o pedido para a Câmara de Vereadores, que é a responsável por autorizar esse trâmite. Apoiar melhor a comunidade indígena é um dos compromissos da nossa gestão”, assegura.





Já o Cacique Capitão da aldeia Jaguapiru, Izrael Morales, ressalta que a comunidade indígena tem estado satisfeita ao ver diversas ações voltadas para as aldeias. “Nós agradecemos muito essa atenção com as nossas aldeias e isso vai além dessa iniciativa. Nossa região recentemente foi patrolada, as estradas estão boas como há muito tempo não se encontrava”, destaca.





