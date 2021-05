DOURADOS| Prefeitura abre vacinação de Coronavac Dose 2 para todos que tomaram Dose 1 até 10 de abril

Aplicação da vacina acontecerá em locais diferente para os grupos prioritários

O novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 será divulgado em breve ©EBC

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), vai vacinar com a Dose 2 da Coronavac, a partir da tarde desta quarta-feira (19), todas as pessoas que tomaram a Dose 1 até o dia 10 de abril. A imunização vai acontecer nas unidades de saúde e no CCI André Chamorro. A campanha Dourados Vacina recebeu mais 3.740 doses da Coronavac e outras 3.960 doses da AstraZeneca.





A vacinação de Dose 1 (de qualquer vacina) ficará momentaneamente suspensa até a aplicação de todas as Doses 2. Todas as pessoas podem procurar o CCI Andre Chamorro. O horário de atendimento ao público é das 07h às 11h, das 13h às 17h, 17h30 às 20h. É preciso apresentar a carteirinha de vacinação com o comprovante da Dose 1 e documento com foto.





A aplicação da Dose 2 da Coronavac também acontece nas seguintes unidades de saúde: Altos do Indaiá, C.S.U, IV Plano, Ouro Verde, Parque das Nações I, Parque do Lago II, Vila Rosa, Ildelfonso Pedroso, Izidro Pedroso e nas unidades distritais para moradores locais. O horário de atendimento é comercial. É preciso apresentar a carteirinha de vacinação com o comprovante da Dose 1 e documento com foto.





ASSECOM