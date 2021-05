DOURADOS| Mutirão vacina mais de 900 pessoas no Município

No CCI André Chamorro, às 9h30 cerca de 150 pessoas já haviam sido vacinadas

O mutirão para aplicação da Dose 2 de Coronavac, organizado pela Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), imunizou mais de 900 pessoas no sábado (22). Foram contemplados aqueles que tomaram a D1 até o dia 15 de abril.





A vacinação ocorreu nas UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Rosa, CSU (Centro Social Urbano), Parque do Lago II e CCI (Centro de Convivência do Idoso) André Chamorro. No espaço interno do CCI diversas cadeiras foram dispostas respeitando o espaço de segurança, enquanto as equipes eram divididas em sete pontos para o atendimento.





Os servidores também elogiaram a comunidade. “O comportamento de todos contribuiu para que os trabalhos se desenvolvessem com agilidade”, destacaram.





Nesta segunda-feira serão aplicadas as doses remanescentes de Coronavac. Segundo a Sems há 337 doses para imunização de D2 de Coronavac.





