DOURADOS| Município assina nesta sexta contrato com Sebrae para o Cidade Empreendedora

Evento será amanhã, na sede do Sebrae em Dourados, na Rua Presidente Kenedy

Alan Guedes se reuniu com representantes do Sebrae/MS para falar sobre o projeto

Nesta sexta-feira (7), Dourados e outros municípios da região sul assinam contrato com o Sebrae/MS, para a contratação do programa Cidade Empreendedora. O projeto integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios. A solenidade será realizada na sede da regional, às 11h, com a participação dos membros do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e dos prefeitos de Amambai, Dourados, Novo Horizonte do Sul e Rio Brilhante.





Entre as vantagens do projeto está a agilidade para criação de pequenos negócios, compras públicas – adequações para que a prefeitura possa comprar dos pequenos empresários locais, e a aceleração da mudança, que é adaptar as empresas ao novo cenário pós pandemia.

As cidades serão acompanhadas pelo Sebrae durante 15 meses e o trabalho é desenvolvido a partir do eixo competitivo escolhido por cada prefeitura. “Dourados escolheu a opção ´Cidade de Negócio´. O Sebrae tem o viés do empreendedorismo e somado a parceria com a iniciativa privada faremos o elo para fomentar ainda mais a atividade econômica na cidade. Fazemos questão que Dourados seja uma referência no programa para todo Mato Grosso do Sul”, destacou o prefeito Alan Guedes.





As ações do Cidade Empreendedora são executadas a partir de um plano de desenvolvimento econômico, que é elaborado para cada município de acordo com o eixo escolhido. Dentre as iniciativas para fomentar a geração de emprego, renda e oportunidades de negócios, estão a desburocratização dos processos para a abertura e alterações de empresas; incentivos às compras locais; promoção de uma cultura empreendedora e a inovação nas escolas; melhorias na Sala do Empreendedor; estímulo ao desenvolvimento empresarial; e formação de lideranças que exerçam uma gestão pública empreendedora.





O evento vai seguir os protocolos de biossegurança, incluindo o distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. Por isso a imprensa deverá fazer um cadastro prévio através da assessoria do Sebrae – (67) 9 8409-7637.





Serviço





Assinatura de contrato Cidade Empreendedora – Região Sul





Data: 07-05-2021





Horário: 11h





Local: Sebrae Dourados – Rua Presidente Kenedy, nº855, Dourados (MS)





ASSECOM





