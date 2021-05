DOURADOS| Agetran faz cerca de 400 abordagens na primeira blitz do Maio Amarelo

Diversas ações estão previstas para esse mês, entre elas blitz educativas com o tema “Respeito e responsabilidade: pratique no trânsito”

Motoristas são orientados em blitz educativa ©DIVULGAÇÃO

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito) fará uma série de ações neste mês de maio, durante a campanha nacional Maio Amarelo: “Respeito e responsabilidade: pratique no trânsito”. Segundo a diretora-presidente da Agência em Dourados, Mariana de Souza Neto, na primeira blitz educativa cerca de 400 veículos foram abordados por agentes e parceiros.





“Alertamos sobre o trânsito, importância de respeitar a legislação e usar cinto de segurança. Além de falar sobre a Covid-19, em que é importante seguir os protocolos de biossegurança e utilizar máscaras. Além da Agetran, contamos com parceiros como SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Guarda Municipal, Autoescola Gran Prix, Autoescola Liderança, Detran e Bombeiros”, detalha.





Antes do novo coronavírus, o trânsito era considerado uma pandemia pelos órgãos de saúde. Em 2019, em Dourados, os órgãos de segurança do município registraram 1.261 acidentes, 52 pessoas perderam a vida em acidentes no trânsito.

“Nós sabemos que antes da pandemia a maior demanda por leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) vinha diretamente do trânsito. Isso só mudou devido a gravidade da doença, mas, grande parte dessas vítimas ainda continuam vindo do trânsito”, aponta Mariana.





Ela completa: “Nós queremos alertar todos aqueles que estão no trânsito, seja de moto, carro, bicicleta ou a pé, desses cuidados, para garantir que as pessoas que estão tratando da Covid tenham o respaldo necessário”.





Campanha





A campanha Maio Amarelo foi criada em 2011 pela ONU (Organização das Nações Unidas), definindo um período para ações de segurança que pudessem diminuir o número de acidentes em todo mundo. O amarelo foi escolhido porque é a cor das placas de advertência, tão importantes na sinalização e prevenção.





A próxima ação será nesta sexta-feira, na prefeitura de Dourados, com veículos dos funcionários da administração municipal. No sábado os agentes estarão na avenida Hayel Bom Faker, a partir das 9h, com a abordagem: pedestre responsável.

















ASSECOM