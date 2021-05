Domingo de tempo instável e queda nas temperaturas

Neste domingo (23) as temperaturas entram em queda significativa sobre Mato Grosso do Sul, e ainda há previsão de chuva sobre boa parte do Estado, com maiores acumulados estimados para o centro-leste.





O céu segue nublado a encoberto em praticamente todo Estado, exceto nos municípios da região sul onde fica claro com pouca nebulosidade.





Embora a chuva seja bastante esperada por agricultores, de acordo com a Somar Meteorologia, o acumulado previsto de sexta-feira à domingo será baixo e não há previsão de uma grande reposição da umidade do solo.





Baixa umidade do ar especialmente para região sul que pode atingir nível de alerta durante a tarde. Os níveis de umidade relativa do ar no Estado podem variar entre 100% a 20%.





De modo geral o excesso de nuvens combinado a chuva vai ajudar a diminuir o calor. Neste domingo a temperatura mínima 13°C na região sul e a máxima não deve passar dos 25°C na região do bolsão.





Em Campo Grande o período da manhã será nublado com possibilidade de chuva, e a tarde o sol deve aparecer entre nuvens. Temperaturas na capital podem variar entre 18°C a 25°C.





Uma nova massa de ar frio de origem polar entra de forma continental no Centro-Oeste e irá influenciar primeiro o Mato Grosso do Sul e até mesmo o pantanal de Mato Grosso, a partir deste domingo (23).





A tendência é que o vento frio polar provoque ainda mais queda de temperatura da mínima e máxima na segunda-feira (24).





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Somar Meteorologia e Climatempo)