Domingo de tempo firme e grande amplitude térmica em Mato Grosso do Sul

Neste domingo o tempo firme segue predominando em todo o Centro-Oeste e também em Mato Grosso do Sul.





Uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva e favorece o predomínio de sol com temperaturas elevadas pela tarde. Céu claro a parcialmente nublado são as condições para todo o Estado.





Dessa forma o dia será de grande amplitude térmica e baixa umidade do ar nas horas mais quentes do dia. A variação está estimada entre 70% a 20%.





As temperaturas seguem em gradativa elevação no período da tarde, e pela manhã ainda serão mais agradáveis. A mínima está estimada em 15°C para a região sul, e máxima de 36°C na região pantaneira.





A região sul do Estado segue com temperaturas mais agradáveis, com sensação de friozinho pela manhã.





Campo Grande terá domingo de céu claro com predomínio de sol, e temperaturas com variação entre 19°C a 29°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Somar e Climatempo)