Domingo de chuvas isoladas e início das mudanças no tempo em parte de Mato Grosso do Sul

O avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil provocou aumento de nebulosidade e trouxe chuva para municípios do sul e do oeste de Mato Grosso do Sul.





Para este domingo (30) as áreas de instabilidade devem se espalhar sobre o centro-sul, leste e sudoeste do Estado, com pancadas de chuva inclusive para Campo Grande, segundo o Climatempo.





Com os ventos frios de origem polar começando a se espalhar pelo sudoeste as temperaturas começam a baixar já neste domingo, com tendência a refresco no calor do restante do Estado para o começo da próxima semana.





As condições estimadas para este domingo são de céu nublado na parte sul e oeste do Estado, e firme nas demais áreas. O tempo segue seco, com os níveis de umidade relativa do ar podendo ficam abaixo de 30% à tarde, especialmente na região do bolsão.





A madrugada pode ter mínima de 16°C na região centro norte, e a máxima pode chegar aos 35°C da costa leste ao pantanal.





Na capital o dia amanhece com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva isolada pela manhã e noite. As temperaturas variam entre 21°C a 28°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Climatempo)