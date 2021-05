Detran-MS realiza leilão com 180 lotes de veículos para circulação

Leilão terá abertura no próximo dia 11

Leilão será de motos e carros

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza leilão online de 180 lotes de veículos, sendo 150 motocicletas e 30 automóveis, para circulação.





Segundo o edital publicado nesta quarta-feira (5), o leilão será de veículos apreendidos/recolhidos nos pátios sob responsabilidade da leiloeira credenciada Conceição Maria Fixer, em Campo Grande - MS.





A data de abertura do leilão será no próximo dia 11, às 10h horário de Brasília, com encerramento no dia 25 às 15h, também horário de Brasília.





Os interessados podem visitar os lotes nos dias 19, 20 e 21, nos seguintes locais: Lotes 01 ao 97 - Pátio da FX, localizado no trecho Anel Rodoviário, nº. 14.616, bairro Jardim Noroeste; Lotes 98 ao 180 – Pátio Autotran, Av. Gury Marques, nº 7.155, Vila Cidade Morena, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.





Mais informações no site da leiloeira oficial www.mariafixerleiloes.com.br





Por: Renata Volpe